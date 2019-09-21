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歐洛克提議政府買回民眾槍枝 遭嗆「別想動我的槍」

2019-09-21 14:41世界日報 編譯郭宣含／綜合20日電

民主黨總統參選人、前德州聯邦眾議員歐洛克(Beto O`Rourke)提議擴大限槍，由政府向持槍者買回AK-47和AR-15槍枝，但參議院民主黨領袖舒默(Charles Schumer)表示民主黨並不支持；與此同時，槍枝大廠柯爾特(Colt)宣布不再生產多種民用槍枝。

一名自稱是哥倫邦高中(Columbine High School)槍擊案倖存者民眾19日向歐洛克陳情，槍手用半自動武器濫射，而非歐洛克提議要購回的軍用武器，他認為歐洛克也該沒收前者。

歐洛克在民主黨總統參選人辯論提議要回收槍枝，他19日對此回應：「如果有辦法改善我們的提議，我希望確保我們能反映民意。」他對擴大回收AK-47和AR-15槍枝計畫持開放態度。

美國手槍和步槍多為半自動型武器，全國私人持有逾三億隻槍械中，約1000萬隻是AK-47和AR-15。

舒默18日在記者會上表示，他不清楚民主黨內有誰贊同歐洛克沒收武器的提議，但他說這並非不採取行動的藉口。

不過有許多民主黨員反對歐洛克強制購回自動武器的計畫。特拉華州參議員寇恩斯(Christopher Coons)是頭幾個出面反對的人，他警告憲法第二修正案維權團體將拿歐洛克的計畫來說嘴多年，然後宣稱民主黨會奪走槍枝來嚇阻民眾。

西維吉尼亞州聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)18日說，歐洛克的發言是個人言論，並非民主黨的看法，他還向歐洛克喊話「休想拿走我的槍」。

同為民主黨總統參選人的印第安納州南灣市長布塔朱吉(Pete Buttigieg)指出，他認為歐洛克的言論正中共和黨下懷。川普總統指出，很多民主黨人想奪走人民的槍枝，政府會繼續和國會就槍擊案努力協商。

民主黨為歐洛克提議爭執時，創於1830年代的槍械公司柯爾特19日宣布將停止生產民用步槍，包括多起槍擊案中兇手常用的AR-15。

柯爾特執行長韋耶勒(Dennis Veilleux)在聲明中指出，國內許多武器的市場已達飽和，執行高層決定遵從消費者需求，不過公司仍強力捍衛擁槍權與支持消費者槍枝市場。

柯爾特未來將聚焦於軍事和執法合約，這些合作將吸收公司製造的所有步槍。柯爾特的商業業務高階副總裁斯皮特爾(Paul Spitale)表示，步槍銷售大減，公司根據消費者回饋進行調整，但未來也可能再改變。

民主黨槍枝槍擊

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