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全美已8死！沃爾瑪、Sams Club商店停售電子菸

2019-09-21 11:31世界日報 編譯吳日君／綜合20日電

全美沃爾瑪、Sams Club商店將不再出售電子菸產品。圖／世界日報提供
全美沃爾瑪、Sams Club商店將不再出售電子菸產品。圖／世界日報提供
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美國零售業巨擘沃爾瑪(Walmart)將停止在全美各地商店出售所有種類電子菸，主因來自在白宮宣布計畫禁止大多數口味電子菸後，至今電子菸裝置法規仍不確定。

這家全球最大零售商表示，將減少目前電子菸庫存量，之後會停止進貨。目前沃爾瑪銷售各種品牌電子菸，包括Njoy、Blu以及市場領先廠商Juul。

沃爾瑪發言人表示，有鑑於聯邦、州與地方法規愈發複雜，以及電子菸法規不確定性，美國各地所有沃爾瑪與Sams Club商店將不再販售電子尼古丁產品。

由於監管機構施加壓力，抑制兒童和青少年使用電子菸，沃爾瑪已於今年5月宣布，提高所有商店的菸草產品最低購買年齡至21歲，並且停止出售水果口味電子菸。

川普上周宣布，導因於未成年使用電子菸人數暴增，當局計畫禁止所有口味電子菸，包括薄荷與薄荷醇；此舉對由Juul Labs主導的電子菸快速成長市場，已造成重大威脅。

同時，衛生官員於最近幾周內也正在調查，數百起與電子菸相關的肺病病例。他們目前尚未找到確切原因，但大部分患者表示曾用電子菸裝置吸食大麻產品，其他人則說曾使用電子尼古丁產品。

截至目前為止，CDC報告已有530個通報確診或可能與電子菸相關的肺病病例，其中有八人死亡。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

全美沃爾瑪不再出售電子菸產品。圖／世界日報提供
全美沃爾瑪不再出售電子菸產品。圖／世界日報提供
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電子菸沃爾瑪患者

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