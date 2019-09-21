詭異！已故醫師車庫發現2200嬰屍

2019-09-21 11:26 世界日報 編譯 世界日報 編譯 郭宣含 ／綜合20日電



一名警方表示，這是他擔任執法人員31年以來遇過最離奇的案件。 分享 facebook

伊利諾州當局表示，一名已故醫師住家的車庫存放超過2200個嬰屍，這些屍體是該醫師近20年前在印第安納州為患者進行人工流產的嬰兒；當局將進一步調查其中是否有任何不法。

這些嬰屍各別以袋子密封並存放在逾70個箱子中，威爾郡(Will County)官員20日在記者會上表示，這些嬰兒是他2000年到2002年在印州墮掉的胎兒，嬰屍將送回印州待當局調查。

伊州檢察官格拉斯哥(James Glasgow)表示，目前無跡象顯示該名醫師克洛普弗(Ulrich Klopfer)在伊州執行過墮胎或犯法，克洛普弗已在本月3日過世。

格拉斯哥表示，當局可能調查克洛普弗對伊州一名遭性侵的十歲女孩墮胎一事，不過目前並未調查到相關紀錄。他表示，克洛普弗可能違反的法律是拋棄這些嬰屍，而且未以文書進行相關申報。

警方拒絕透露這些嬰屍外袋上是否有標記或留下墮胎婦女的姓名，但格拉斯哥表示，他們可從嬰屍狀況輕易判斷這是多年前的人工流產。

官員猜不出克洛普弗為何將這些屍體帶回住家，以及他在印州從事墮胎數十年，但僅挑這些年份的嬰屍帶回。

格拉斯哥表示，當時進行人工流產的婦女可決定是否希望公開相關資訊。

伊州舉行記者會當天，印州當局也搜查兩處克洛普弗曾任職但現已歇業的一處墮胎診所。印州檢察官科特(Ken Cotter)表示，調查人員在南灣市(South Bend)診所內找到數箱醫療紀錄，並且搜查一處可疑空地了解是否有嬰屍埋在該處。

警方發言人表示，她不知道調查人員19日發現什麼或在找什麼線索。一名警方表示，這是他擔任執法人員31年以來遇過最離奇的案件。

克洛普弗離世後，克洛普弗的遺孀與後者姊妹在伊州整理遺物時發現這些嬰屍，據了解克洛普弗的妻子對此大感震驚。