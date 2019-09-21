加拿大Tim Hortons賣人造肉三明治吃癟！

2019-09-21 09:35 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



加拿大知名連鎖咖啡餐飲品牌Tim Hortons，三個月前才盛大推出以Beyond Meat公司人造肉製作的早餐三明治，如今卻宣布，全加國數千家分店都將停售這些素食產品，只剩東、西兩岸的安大略省和卑詩省門市吃得到。

加國戴爾豪斯大學（Dalhousie University）研究食品流通和政策的教授沙勒布瓦（Sylvain Charlebois）說，Tim Hortons主打咖啡和烘培食物，他們做出停售決定或許不叫人驚訝，但這對總部設在加州的植物肉品商Beyond Meat來說，卻像是被擊中一拳、打出熊貓眼一樣。

沙勒布瓦受訪說：「我覺得這對Beyond Meat是壞消息，因為可能毀了他們在加拿大的品牌形象。Tim Hortons並非小角色。」

他解釋，Tim Hortons顯然是著眼於銷售量才停售，可能意味Beyond Meat的市場在加拿大已臻飽和。

Tim Hortons發言人艾梅達以電郵聲明證實停售的消息：「我們一直傾聽顧客意見，會在全國各地測試多種不同的產品。就像任何限時供應商品，我們未來仍有可能根據顧客回饋意見，再於他省推出。」

Tim Hortons今年5月宣布，在部分門市試賣三款Beyond Meat的早餐三明治，6月表示這三款三明治將在加拿大幾乎全部門市出售，7月再宣布加碼推出Beyond Meat漢堡。該公司當時完全沒提到可能限時限量。

Tim Hortons所屬的餐飲品牌國際公司（RBI）執行長席爾（Jose Cil）在第2季法說會上表示，這些人造肉產品可能不會永遠列在菜單上。