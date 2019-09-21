趕在總統大選前達美中貿易協議？川普：不需要

2019-09-21 03:03 聯合報 記者 聯合報 記者 張加 ╱即時報導



美國總統川普20日與澳洲總理莫里森舉行共同記者會時稱，不需要在2020年總統選舉前達成美中貿易協議，也不會與中國大陸尋求達成部分共識，而是要一項完整的協議。此外，川普指出，中國大陸軍事發展的速度之快，對世界造成威脅。

莫里森（Scott Morrison）對美國是訪問，20日與川普在白宮舉行雙邊會談和共同記者會時，媒體問及美中貿易進展，美澳應對中國等議題。

川普與莫里森會談前，被問及美國是否視中國為戰略威脅，川普回應，中國在某種程度上對世界造成威脅，因為他們軍事發展的速度比任何人要快，而且中方用的是從美國賺取的錢。

川普說，過去總統允許中方竊取美國的智慧財產權，但他不會這麼做；他接著提到，美中其實非常接近達成協議，談了智財權等難題，但中方在最後一刻說無法同意協議，他對中方說，沒關係，美國會向陸貨加徵25%關稅，且稅率會持續提升。

川普指出，貿易等於軍事，因為若美方允許中國從美賺取資金，他們會把這筆資金運用在軍事方面。

川普之後在共同記者會回應美中貿易問題時表示，尋求達成一項完整的協議，不尋求一項部分協議。

媒體問川普，是否需要在選前達成美中貿易協議，川普說，不需要，人們都知道他做得很好；他與中國大陸國家主席習近平關係非常好，美中只是起「小爭執」。