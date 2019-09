川普:美國和中國貿易談判取得許多進展

2019-09-20 23:10 聯合報 記者 聯合報 記者 羅方妤 ╱即時報導



路透報導,美國總統川普於20日對記者表示,美國和中國大陸在貿易談判取得許多進展(the United States is making a lot of progress with China)。中美兩大經濟體致力於解決長期貿易爭端。