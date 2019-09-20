取消綠卡國別配額 「新排華」S386法案參院闖關受阻

2019-09-20 15:24 世界日報 記者 世界日報 記者 羅曉媛 ／華盛頓報導



被不少華人稱為「新排華法案」的參院S386「高技術移民公平法案」 (Fairness for High-Skilled Immigrants Act)，19日經增補條款後再度在參院提出，該案原本想走「一致同意」(unanimous consent)的程序加速過關，但因喬治亞州共和黨參議員普度(David Perdue)反對受阻。

S386為眾院HR1044法案的姊妹版，將把親屬移民的國別配額上限從7%提高到15%；廢除職業移民現有的7%的國別配額上限，同時恢復因「中國學生保護法」(俗稱六四綠卡)而減少的中國申請人綠卡名額，並給予三年的實施緩衝期。

但因印度移民占據職業移民申請的絕大多數，且排期均在十年以上，一旦取消了各國的綠卡名額上限，單純按照排期來先到先得處理綠卡申請，等待排期時間更長的印度人，難免會「插隊」到其他國家申請人之前，又因他們人數眾多，導致其他國家申請人的排期變長。

因此HR1044在眾院通過時就引起華人社區一片哀嚎，其中從事IT、科技等行業的華人尤甚，指緩衝期過後的未來十年，移民局處理的可能都是印度人的申請，中國或其他國家申請人「寸草不生」。

提出S386的猶他州共和黨籍參議員李麥克(Mike Lee)曾在今年7月試圖在參院表決該案，但因肯塔基州共和黨籍參議員保羅(Rand Paul)反對而擱置，這次李麥克同意在法案中加入保羅希望的給外籍護士人才預留的綠卡名額，該案才得以再度嘗試以「一致同意」加速表決。

S386要走加速通過程序的消息近兩日也在華人社區迅速發酵，尤其在微信的推波助瀾之下，東西兩岸乃至各州都有華人響應，他們有的給國會參議員寫信、致電要求反對S386，有的組織群眾到國會山莊拜會議員表達訴求。

當日S386也終以普度的反對而告終，但普度本人並非反對法案，只是對部分細節存疑，李麥克等支持該案的議員將繼續遊說，並計畫下周二再要求參院「一致同意」。

美國華人聯合會(UCA)主席薛海培，19日也和許多華人拜會參議員，表達華人社區對S386的擔憂；薛海培表示，馬州參議員范赫倫、卡定等在此之前就對該案不感冒，他們將繼續向參議員陳情，並組織其他族裔一同表達訴求，爭取將該案拿下參院議程。

此外，早先也有移民律師分析指，該案不完全是犧牲華人而造福印度人，申請親屬移民、EB5投資移民或其他已遞交職業移民申請的中國人，都可能從中受益。