嚴管車輛廢氣排放受挫 加州擬祭解決空污補救措施

2019-09-20 13:16 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



加州自訂比聯邦政府標準更嚴的車輛廢氣排放標準，18日遭到川普政府取消；加州官員19日指出，現正考慮加強打擊其他廢氣排放，在解決空污問題上扳回一城。

聯邦法律「清淨空氣法」(Clean Air Act)通過時，加州已有相關州法，因此國會為加州推出豁免條款，只要加州保護公共健康與福祉的州法標準跟聯邦法律並駕齊驅，並且持續符合聯邦法規的各種要求，就可以在環保署(EPA)授權下自行設定標準。

川普政府雖在18日取消豁免，但距離正式生效還有60天，讓加州官員有時間準備與川普政府打官司；美聯社報導，接下來司法纏訟恐將耗費頗長時間，訴訟牽涉的法律問題相當複雜，官司一打可能要好幾年。

主管空污問題的加州官員，現在也考慮採取補救措施，對於煉油廠廢氣排放訂定更嚴格的標準，同時推出「路面價格」(roadway pricing)，包括在交通尖峰時期收取費用較高的通行費，以便達到降低上路車輛的目的。

加州空氣資源董事會(California Air Resources Board)主任委員艾倫‧彼得(Ellen Peter)在19日的董事會議上說：「我們必須採取其他行動，以便完成我們的承諾。」

加州空氣資源董事會發言人克列吉爾恩(Dave Clegern)對媒體表示，官員們現正評估是否有其他可行之道，但細節目前不便透露。

克列吉爾恩說：「這是加州的公共健康問題，並非抽象假設，因此我們必須找到能讓廢氣排放進一步降低的方式。」

根據統計，加州全州約有3500萬輛登記註冊的車輛，讓加州在汽車業界具有舉足輕重的影響力。