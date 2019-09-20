影／女版孫安佐？美國少女揚言返校槍擊400人被捕

2019-09-20 12:17 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



美國奧克拉荷馬州麥卡萊斯特警方日前逮捕18歲少女艾莉希絲，指她涉嫌「恐怖威脅」，揚言返回曾經就讀的高中「槍擊400人取樂」。艾莉希絲被控謊報恐攻重罪，法官裁決25萬美元交保，27日出庭應訊。畫面翻攝：YouTube/CBS 17 分享 facebook 美國奧克拉荷馬州麥卡萊斯特（McAlester, OK）當地警方日前接獲密報，稱18歲少女艾莉希絲（Alexis Wilson）告訴同事及朋友，準備到她退學的高中開槍。最後她被警方以涉嫌「恐怖威脅」罪逮捕。

警方報告指出，艾莉希絲近日新購入一把AK-47突擊步槍，並與槍枝合照拿給同事看，宣稱「她要去槍擊400人取樂」。

艾莉希絲在披薩店的同事告訴調查人員，不覺得她當時「十分清醒」、不確定她是否真準備傷害她人，但警方仍認定艾莉希絲對曾經就讀的奧克拉荷馬州麥卡萊斯特高中做出恐怖威脅。

「這可能沒什麼，我們也無法百分之百掌握，但我們很高興能防患於未然。」匹茲堡郡警局局長莫里斯（Chris Morris）強調：「在今日當下，你不能說那種話。只要有人在任何時候說出那種話，我們都會認真對待。」

警員在艾莉希絲的臥室找到AK-47突擊步槍、多個高容量彈匣、一把霰彈槍與裝額外彈藥用的槍托彈殼套，另外還有多發子彈。她的母親告訴調查人員，艾莉希絲是自己存錢買槍，但「這沒什麼好奇怪」，因為她會開槍、也會出門打獵。

警方事後掌握到，艾莉希絲最早於2013年開始，就是麥卡萊斯特高中問題人物，包括帶刀到學校而遭到停學，也曾在個人物品塗上納粹符號，最後在9年級時退學。

艾莉希絲否認她真想到學校開槍射擊，只是試圖說服同事，並非每一個擁槍人士都是壞蛋，並向警方承認，因為遭遇霸凌，曾想自殺，也因一度冒出傷害他人及邊緣型殺人傾向。

艾莉希絲被控謊報恐攻重罪，法官裁決25萬美元交保，27日出庭應訊。

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