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女顧客疑遭華裔按摩師性侵 老闆：她說還會再光顧

2019-09-20 12:09香港01 李福源

店主表示，翻看監視器片段，發現女事主離開按摩店時並無異狀。（fox2now影片截...
店主表示，翻看監視器片段，發現女事主離開按摩店時並無異狀。（fox2now影片截圖）
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美國密蘇里州（Missouri）61歲華裔按摩師張興武（音譯，Xing Wu Zhang）被一名女顧客指控性侵，遭到警方拘捕，並控以兩項二級雞姦罪（second-degree sodomy），最高可判入獄4年。張興武獲准以5萬美元（約39萬港元）保釋，並堅稱自己無辜；按摩店東主亦稱，監視器拍到女事主離開時並無異樣。

45歲女事主上周五（13日）光顧聖彼得斯市的「Oasis Foot Spa & Massage」按摩店，翌日報警。她表示，在店內與張興武共處一室時遭到性侵，張興武多次用手指插入其私處，並觸摸她的胸部，整個過程歷時約90分鐘。

女事主向警方供稱，由於事發時孤身一人，很害怕即將會發生的事，甚至「恐懼至癱瘓」，全身無法彈動，故此難以逃走。她說，張興武用濕毛巾替她抹乾淨身體，估計他是想清除其遺留的DNA證據。

監視器拍到離開時無異樣

警方其後拘捕張興武，他透過翻譯否認所有指控，聲稱是女事主在按摩期間主動曝露身體，但他未有理會。他表示，原定在上周六（14日）下午4時乘飛機返回中國，如今因被控而要交出護照，已無法出境。按摩店東主稱，張興武今年2月開始在店中工作，自己翻看監視器片段，發現女事主當日離開時並未有異樣，看來相當平靜，還向其他員工致謝，稱表示會再光顧。控方將檢視有關錄影片段，以便作進一步調查。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

按摩性侵華裔

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