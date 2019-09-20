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被隱瞞的51區真相...美軍藏決戰兵器 擅闖小心人間蒸發

韓陣營稱韓國瑜想見郭台銘 郭辦：拜託 不用來了

臉書CEO勇闖國會山莊「坦誠」溝通後 與川普相見歡

2019-09-20 08:57經濟日報 記者黃淑玲╱即時報導

在美國國會對臉書（Facebook）營運不斷加強力道審視與規範之際，執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）周四（19日）在華府拜訪國會議員，也到白宮與美國總統川普會面，試圖為臉書的努力改進辯護。

臉書發言人說，查克柏格與川普的會面「具建設性」。然而查克柏格在國會山莊的行程，親身感受議員們的不耐怒火。共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）與查克柏格會面後對記者說：「我告訴他，『要證明你嚴肅對待用戶資料，賣掉WhatsApp，賣掉Instagram。』」霍利認為：「這是他們該做的。」他表示查克柏格應該是沒有在聽這些建議。

明年美國總統大選在即，臉書被認為未能在採取夠力的行動來阻止有心人士利用其旗下平台對選民進行的操縱。公司過去對用戶資料的處理以及未能遏阻網路暴力，也受到美國國會許多議員的批評，要求須嚴格監管臉書營運。

查克柏格18日晚間也請民主黨籍參議員華納（Mark Warner）代邀多位議員舉行晚餐會。會後華納告訴彭博電視：「查克柏格知道，如今光靠臉書自律己經不夠。」，華納相信查克柏格明瞭，維持現狀或是西部拓荒時期都結束了。

川普發布推特說，與查克柏格在白宮相見歡。川普維特
川普發布推特說，與查克柏格在白宮相見歡。川普維特
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川普共和黨民主黨臉書Zuckerberg

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