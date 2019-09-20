臉書CEO勇闖國會山莊「坦誠」溝通後 與川普相見歡

2019-09-20 08:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃淑玲 ╱即時報導



在美國國會對臉書（Facebook）營運不斷加強力道審視與規範之際，執行長查克柏格（Mark Zuckerberg）周四（19日）在華府拜訪國會議員，也到白宮與美國總統川普會面，試圖為臉書的努力改進辯護。

臉書發言人說，查克柏格與川普的會面「具建設性」。然而查克柏格在國會山莊的行程，親身感受議員們的不耐怒火。共和黨籍參議員霍利（Josh Hawley）與查克柏格會面後對記者說：「我告訴他，『要證明你嚴肅對待用戶資料，賣掉WhatsApp，賣掉Instagram。』」霍利認為：「這是他們該做的。」他表示查克柏格應該是沒有在聽這些建議。

明年美國總統大選在即，臉書被認為未能在採取夠力的行動來阻止有心人士利用其旗下平台對選民進行的操縱。公司過去對用戶資料的處理以及未能遏阻網路暴力，也受到美國國會許多議員的批評，要求須嚴格監管臉書營運。