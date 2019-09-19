克魯曼：川普怒廢前朝法規非關利益 是心理問題

2019-09-19 23:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



最近美國總統川普頻頻廢止、削弱前總統歐巴馬任內制定的環保法規，例如18日宣布撤銷加州自定嚴格汽車排廢標準的權力。外界可能以為，這種種鬆綁法規的舉措是為了讓企業少受政府干預、多賺些錢，但據知名經濟學家克魯曼（Paul Krugman）剖析，還有更深層原因。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼在19日刊出的紐約時報專欄指出，現代保守主義人士痛恨法規，而川普政府把這種憎恨導入政策，但幕後動機不是為了錢，多半是與心理有關。

一般人印象是，商人都想不受拘束汙染環境，因為免除為符合環保規定所需的支出，企業獲利數字會更漂亮。但克魯曼說，事實上，美國許多大企業卻反對川普推翻既定環保法規。

例如，多數汽車大廠已依據歐巴馬時代的排廢標準擬定計畫，所以希望維持，不希望撤銷。又如川普政府打算取消意在提高燈泡能源效率的規定，儘管受燈泡製造商歡迎，但譴責這項行動的節約能源聯盟（Alliance to Save Energy），其會員名單讀起來有如美國大企業名冊，3M、微軟、杜邦（Dupont）等大企業都在列。

由此可見， 川普政府極力想廢掉前朝法規，圖的不只是讓大企業更能發大財。據克魯曼研判，川普是利用一種「草根現象」，他稱之為「法規怨怒」（regulation rage），與心理的關聯性更甚於自利。

就像有些人一開車上路就容易發怒，亦即所謂「怒路症」（road rage）；有些人對政府法規也滿腔怨怒之氣。克魯曼說，令人訝異的是，連立意在維護公眾利益的政府法規，也會挑起某些人的憤恨情緒，即使這些法規並不嚴苛，而且維護公眾利益的理由充分。

克魯曼指出，這種「法規怨怒」有兩種特徵：一，不成比例，即使是非常溫和的限制，也會引起火山爆發似的怒火。二，只因雞毛蒜皮的小事而抱怨。克魯曼舉例說，川普說他不喜歡現代節能燈泡，因為會讓他皮膚「看起來變橘色」，這並不是事實。（克魯曼笑稱，川普的確看似「橘皮」，但或許是因為他愛用人工曬黑和使用粉餅過度的關係。）

究竟是什麼原因驅動這種「法規怨怒」？目前尚未見到研究這種現象的嚴肅政治學研究。但克魯曼揣測，可能與其他態度有某種關聯，像是支持不管制槍枝販售和種族敵意。

但他重申，「法規怨怒」與心理的關聯性更甚於自利。這種心理源自於一些基層民眾，無論基於什麼原因，覺得不受尊重，即使是行動受些微限制，都覺得受侮辱，而遷怒於制定法規的菁英人士。在他們心目中，這些菁英分子自以為比其他人聰明。