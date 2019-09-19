美潛艦軍官上岸販毒當副業 面臨軍法審判

2019-09-19 22:44 聯合報 記者 聯合報 記者 張佑生 ╱即時報導



美國海軍上尉韓德倫（James W. Hendren）沒有在俄亥俄級導彈潛艦密西根號服勤時，副業是販毒，包括海洛因和搖頭丸，已經被捕，將面臨軍法審判。韓德倫試圖刪去網路搜尋紀錄，另構成妨礙司法罪名。大學畢業後，韓德倫於2014年起服役，就讀大學時參加預備軍官團。