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美潛艦軍官上岸販毒當副業 面臨軍法審判

2019-09-19 22:44聯合報 記者張佑生╱即時報導

美國海軍上尉韓德倫（James W. Hendren）沒有在俄亥俄級導彈潛艦密西根號服勤時，副業是販毒，包括海洛因和搖頭丸，已經被捕，將面臨軍法審判。韓德倫試圖刪去網路搜尋紀錄，另構成妨礙司法罪名。大學畢業後，韓德倫於2014年起服役，就讀大學時參加預備軍官團。

美軍俄亥俄級的導電潛艦密西根號。路透
美軍俄亥俄級的導電潛艦密西根號。路透
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