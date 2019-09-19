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川普訪聖地牙哥邊界 誇新圍牆「世界級安全系統」

2019-09-19 16:38世界日報 記者顏伶如／綜合報導

川普18日巡視位於加州聖地牙哥南部奧塔伊梅薩(Otay Mesa)地區一段新完工...
川普18日巡視位於加州聖地牙哥南部奧塔伊梅薩(Otay Mesa)地區一段新完工的美墨邊境圍牆。 圖／美聯社
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川普總統18日巡視位於加州聖地牙哥南部奧塔伊梅薩(Otay Mesa)地區一段新完工的美墨邊境圍牆，並在牆上簽名。他表示，這道圍牆擁有「世界級的安全系統」，堅不可摧。

2018年3月間，川普就曾造訪這個地點，視察邊境圍牆的施工進度。不過，當時川普所參觀的工程雛型，後來已經被主管機關移除，改建約14哩長，以鋼筋水泥築成的新款圍牆。

位於奧塔伊梅薩的美墨邊境地區，在川普要求的圍牆築起之前，過去是採用低矮的柵欄做為美國與墨西哥的兩國分界。

川普18日對施工人員、美國陸軍工兵署(Army Corps of Engineers)人員以及來自國土安全部及海關高層官員發表談話時說，過去只用一道金屬薄板做為分界，「動不動就被人推倒。」

美國海關與邊境保護局(U.S. Customs and Border Protection)代理局長摩根(Mark Morgan)則說，自從新圍牆動工之後，企圖從這個地點偷渡入美的人數，從原本每天300人至500人之間，驟減到只有每天30人至50人之間。

摩根說：「這個地區的偷渡狀況已經大幅減少。」

對於外界批評這道圍牆純粹只是川普的「虛榮之牆」，並無實際作用，摩根則對媒體記者表示：「我在這裡可以告訴大家，如此說法是錯誤的。摩根表示，川普曾經徵詢邊境問題專家的意見，了解真正的需求為何。

川普說，這道邊境圍牆設計優良，已經有三個國家前來取經。他說，這道圍牆具有吸熱功能，「在牆上能煎蛋」，而且圍牆根基深入地底，可以防止偷渡客在地面下挖隧道。

川普表示，這道圍牆還能讓巡警一目了然，看得到位於另一邊的墨西哥境內是否出現可疑威脅。

根據媒體報導，美國國防部從共計127項軍事建設挪用累積36億元的預算，用來在全長1954哩的美墨邊境，修築一段175哩的圍牆。

川普偷渡海關墨西哥

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