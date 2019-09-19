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槍枝背景調查談判停滯 川普怪罪歐洛克

2019-09-19 16:40世界日報 記者胡玉立／綜合報導

槍枝背景調查談判停滯，川普怪罪民主黨總統參選人、前德州聯邦眾議員歐洛克。 圖／美...
槍枝背景調查談判停滯，川普怪罪民主黨總統參選人、前德州聯邦眾議員歐洛克。 圖／美聯社
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有關加強聯邦槍枝背景調查制度的立法協商，在民主黨控制的眾議院和共和黨主控的參議院，陷入停滯狀態；川普總統18日在加州舉行籌款活動時上推特發文，將國會談判缺乏進展怪罪給民主黨總統參選人、前德州聯邦眾議員歐洛克(Beto O`Rourke)。

川普寫道：「都是笨蛋貝托，害協議更難達成。」他指的是歐洛克日前在民主黨總統初選辯論中，要求聯邦政府針對特定槍枝制定強制回購計畫，這項呼籲已激起川普那方的擁槍派保守派基本盤不滿。

歐洛克在休士頓的電視辯論指出，某些武器具有高衝擊力、高速彈力，其 設計目的是在戰場上殺敵用。因此他說：「我們要收走你的AR-15，你的AK-47，不准再拿它來傷害美國同胞。」

保守派隨即在臉書等社群媒體發表強烈回應，並引用憲法第二修正案聲稱，他們不會允許歐洛克或任何其他民主黨政客解除他們的武裝。川普推文指出，歐洛克的評論讓很多人認定民主黨只想把他們的槍枝拿走。川普誓言，將與他的團隊「繼續前進」。

由於國會兩黨有關槍枝背景調查立法陷入停頓，川普原本支持背景調查制度的立場，似乎又轉回支持他指稱是大規模槍擊事件根本原因的關注精神健康問題計畫。至於川普何時拿提出工作時間表，白宮助理不願答覆。

面對川普的怪罪，歐洛克上推特表示，「我們將回購每一種攻擊武器。每一枝槍都必須有許可執照，也將對每個買主進行背景調查。美國人民想要如此，他們也值得如此。」

歐洛克向川普喊話：「你和你的怯懦，是阻止我們結束這種流行病的唯一障礙。做對的事。」

眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)和參院少數黨領袖舒默(Charles E. Schumer)周末曾在電話中告訴川普，民主黨團只會支持一項包括眾院通過支持背景調查的法案。今年稍早白宮曾威脅否決此案，參院多數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)則拒絕表決此案。

川普民主黨槍枝

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