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自稱頭號受害者 女子對美國淫魔富豪遺產訴訟

2019-09-19 14:19世界日報 記者胡玉立／綜合報導

淫魔富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)。美聯社
淫魔富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)。美聯社
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一名自2002年14歲少女時期起，遭淫魔富豪艾普斯坦(Jeffrey Epstein)性虐待長達三年的「頭號受害者」，18日向紐約曼哈頓聯邦法院控告艾普斯坦的遺產執行人，但訴訟中未具體說明求償金額。

法庭文件中被稱為「無名氏」(Jane Doe)的這名女性，詳細述說今年8月在獄中自縊身亡的艾普斯坦，當年如何與被害人互動，其中包括艾普斯坦犯罪的具體細節，以及為何她更容易成為受害目標。

她指出，2002年她被艾普斯坦招募從事性行為時，正處於「嚴重財務困境」，正想方設法幫助家裡支付房租。

這起訴訟是由律師卡普蘭(Roberta A. Kaplan)代原告提出。原告在文件中表示，當時她姊姊生病，家裡沒錢，她不得不搬出去，輪流投靠朋友、放學後打零工，試圖幫助家人支付房租。

那時候，一位年紀較長的女孩將她帶到位於曼哈頓上東區的艾普斯坦豪宅，他付給她數百元按摩費用，後來按摩逐漸發展成和艾普斯坦及其他人的性行為。這種性虐待一直持續到她17歲；這三年裡，她遭到「無數次性侵犯」。

訴訟中聲稱，她還遭到另一名艾普斯坦員工性侵，並在臥室裡與另一名她不認識的成年女子一同與艾普斯坦進行性行為。艾普斯坦的兩名助理經常付錢給她讓她與艾普斯坦在一起。

檢方表示，將繼續調查是否應將任何與艾普斯坦相關的人士視為同謀。其中包括艾普斯坦的長期合夥人、交際花麥克威爾(Ghislaine Maxwell)及其他員工。

這名被指認為「頭號受害者」的女性，至今仍為過去這段性侵遭遇「承受嚴重的精神痛苦」，她從未完成高中學業，她的「身心傷害影響她的日常生活，很難正常上班並照顧小女兒和她生病的母親」。

這起訴訟是針對艾普斯坦的兩名律師兼遺產執行人英迪克(Darren K. Indyke)和卡恩(Richard D. Kahn)提出。其他遭艾普斯坦性虐待的數十名受害人也都計畫起訴艾普斯坦的遺產。66歲身亡的艾普斯坦，遺產價值超過5.77億元。

遺產性侵性行為

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