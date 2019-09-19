美國少年被刺死 50多人圍觀錄影未伸援手

2019-09-19 14:16 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



美國紐約州長島一處購物中心16日發生一椿令人寒心的悲劇，一名16歲高中男孩在逾50名青少年圍觀下，遭人痛毆、刺傷胸部致死。最令人髮指的是，多數圍觀少年並未勸架或介入，還有人用手機將鬥毆全程拍下、上傳到社群媒體。目前警方正在尋找在場目擊者和涉案人。

警方17日表示，死者是洋邊高中（Oceanside High School）高年級學生莫里斯（Khaseen Morris）。他16日下午3時30分左右，在一處商場外與人發生爭執鬥毆成重傷後，在醫院宣告不治。

納蘇郡（Nassau County）警官費茲派屈克說，這場鬥毆是因為爭奪一名當時與莫里斯在一起的十年級少女而起；「這些孩子站在那裡，錄下了卡辛的死，卻沒有幫助卡辛。」

「這種事不能繼續下去。」費茲派屈克說：「你朋友就要死了，你還在那裡用手機拍影片。這太讓人震驚了。」

費茲派屈克提到，圍觀和參與鬥毆的青少年都來自附近，警方由網路上流傳的視頻，至少確定七名嫌疑人的身分；其中18歲的法拉奇（Tyler Flach）已被指控為主嫌。

莫里斯22歲的姊姊卡蒂瑪．莫里斯（Kedeemah Morris）表示，他們全家今年夏天才搬到洋邊，事發原因為一名女生15日要求卡辛陪她走路回家，卡辛照做了。但卡蒂瑪相信，這名女孩把此事告訴前男友，目的是要讓前男友嫉妒。

卡辛16日遭痛毆致死前，已在社群媒體獲得放學後有人要來尋仇的警告；但卡辛不以為意，還說「要打就來打」，身上也沒帶任何武器。莫里斯的姊姊說：「怎麼也沒想到，對方帶了一大票人來，還帶了一把刀。」

這起事件另有一位莫里斯的朋友手臂骨折，還有其他人受輕傷。費茲派屈克說，已有目擊者協助識別嫌犯，但肯定有更多人參與其中，他敦促任何取得有關訊息的人與警方聯繫。