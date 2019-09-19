美國炒房大王投資失利轉詐騙 還害放貸者自殺

2019-09-19 14:14 世界日報 編譯 世界日報 編譯 馬永慶 ╱綜合報導



鳳凰城商人曼尼吉因購買法拍物業，成為炒房大王，但最後卻因過度炒賣轉向坐牢。 Youtube頻道截圖 分享 facebook

錯誤炒賣房地產的後果可能非常嚴重。

鳳凰城商人曼尼吉德(Scott Menaged)在2008年金融危機後，開始購買法拍物業，成為炒房大王，並於2012年在探索頻道的真人秀系列「競購房地產」(Property Wars)亮相。

但曼尼吉德在2014年過度炒賣房產，資金運轉困難而轉向詐騙，他為了保住自己的房地產帝國和過奢侈生活，向銀行和貸款者撒謊，甚至以死人的名義貸款，利用死亡紀錄盜用他們的身分。

國稅局刑事調查員魯塞羅(Denise Lucero)說，與曼尼吉德有關的一切都涉及某種形式的詐欺和謊言。

即使房市低迷也無法令曼尼吉德卻步，直到當局終於逮到他。曼尼吉德在2017年承認共謀詐騙銀行、共謀洗錢和重大身分盜竊等罪名後，被判處17年徒刑，目前在服刑中。他被勒令償還逾3300萬元，但對於他的主要放貸人、Densco投資公司創辦人齊提克(Denny Chittick)來說太遲了，他在蒙受巨大損失後，於2016年自殺。

華盛頓特區房地產經紀人丹奇菲德(Taylor Denchfield)說，曼尼吉德的極端例子，對於試圖炒賣房屋的人來說，可以作為教訓 ，「不要讓麻煩纏身，必須量力而為。」

這對於初入房市的人來說特別重要，丹奇菲德敦促他們慢慢來，「如果你第一次炒房，先完成裝修和出售，整個過程結束了，賺到利潤，再開始下次炒房，不要急著擴張」。

丹奇菲德指出，房屋炒家最常見的錯誤，是沒有足夠資金來完成炒賣過程，他們除了需有購買房產的資金外，還需支付各種費用，包括房產稅、保險、屋主協會會費和房貸付款，然後是裝修費用，以及上市和出售物業的開支。

丹奇菲德說：「炒房者最大的錯誤是資金耗盡，許多炒家低估了炒賣過程所需的資金。」