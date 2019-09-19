親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

楊丞琳甜認領證 揭與李榮浩婚期密碼

工程師10年攢240萬 妻子4年內捐款2萬筆花光

美國炒房大王投資失利轉詐騙 還害放貸者自殺

2019-09-19 14:14世界日報 編譯馬永慶╱綜合報導

鳳凰城商人曼尼吉因購買法拍物業，成為炒房大王，但最後卻因過度炒賣轉向坐牢。 Yo...
鳳凰城商人曼尼吉因購買法拍物業，成為炒房大王，但最後卻因過度炒賣轉向坐牢。 Youtube頻道截圖
分享

錯誤炒賣房地產的後果可能非常嚴重。

鳳凰城商人曼尼吉德(Scott Menaged)在2008年金融危機後，開始購買法拍物業，成為炒房大王，並於2012年在探索頻道的真人秀系列「競購房地產」(Property Wars)亮相。

但曼尼吉德在2014年過度炒賣房產，資金運轉困難而轉向詐騙，他為了保住自己的房地產帝國和過奢侈生活，向銀行和貸款者撒謊，甚至以死人的名義貸款，利用死亡紀錄盜用他們的身分。

國稅局刑事調查員魯塞羅(Denise Lucero)說，與曼尼吉德有關的一切都涉及某種形式的詐欺和謊言。

即使房市低迷也無法令曼尼吉德卻步，直到當局終於逮到他。曼尼吉德在2017年承認共謀詐騙銀行、共謀洗錢和重大身分盜竊等罪名後，被判處17年徒刑，目前在服刑中。他被勒令償還逾3300萬元，但對於他的主要放貸人、Densco投資公司創辦人齊提克(Denny Chittick)來說太遲了，他在蒙受巨大損失後，於2016年自殺。

華盛頓特區房地產經紀人丹奇菲德(Taylor Denchfield)說，曼尼吉德的極端例子，對於試圖炒賣房屋的人來說，可以作為教訓 ，「不要讓麻煩纏身，必須量力而為。」

這對於初入房市的人來說特別重要，丹奇菲德敦促他們慢慢來，「如果你第一次炒房，先完成裝修和出售，整個過程結束了，賺到利潤，再開始下次炒房，不要急著擴張」。

丹奇菲德指出，房屋炒家最常見的錯誤，是沒有足夠資金來完成炒賣過程，他們除了需有購買房產的資金外，還需支付各種費用，包括房產稅、保險、屋主協會會費和房貸付款，然後是裝修費用，以及上市和出售物業的開支。

丹奇菲德說：「炒房者最大的錯誤是資金耗盡，許多炒家低估了炒賣過程所需的資金。」

房地產詐騙法拍

相關新聞

美國海軍證實UFO 速度超越航空技術

2019-09-19 13:04

31歲美國男子買不起自住房 卻擁6棟出租屋

2019-09-19 14:08

川普向外國領袖亂開承諾 美情報圈吹哨者揭弊

2019-09-19 14:23

人和遠勝波頓 美新國安顧問仍屬對俄中強硬派

2019-09-19 14:22

自稱頭號受害者 女子對美國淫魔富豪遺產訴訟

2019-09-19 14:19

美國少年被刺死 50多人圍觀錄影未伸援手

2019-09-19 14:16

美國新墨西哥州 擬讓本州生免費念大學

2019-09-19 10:07

氣候少女 美國會開砲

2019-09-19 00:50

揪眾打伊朗？川普陷放羊孩子困境…

2019-09-19 00:50

白宮國安顧問 歐布萊恩接任

2019-09-19 00:50

川普推文宣布 由歐布萊恩接任國安顧問

2019-09-18 21:50

氣候少女桑柏格赴美參院 要大人「不要只會說好聽話」

2019-09-18 20:45

斯諾登出回憶錄 NSA：錢得歸我們！

2019-09-18 17:23

美國環保署撤銷 加州自定油耗標準的權力

2019-09-18 15:11

加味電子煙 紐約2周內下架

2019-09-18 13:51

美國交通部長趙小蘭 被指以權謀私受調查

2019-09-18 13:48

由香港進中國大陸旅客 被要求解鎖手機檢查相簿

2019-08-15 11:14
看更多

熱門文章

美軍不想讓你看到的幽浮影片 首度證實是真的

2019-09-18 16:29

結婚脫衣熱舞和老公翻雲覆雨 公婆被她嚇到中途離席

2019-09-18 14:47

世上最令人眷戀的15座機場！台灣也有一座名列其中

2019-09-18 15:23

Fed今年二度降息 川普批Fed「缺乏膽識、沒遠見」

2019-09-19 04:47

影／無人機警告「鯊魚！」 澳洲衝浪客逃過一劫

2019-09-19 08:23

泰國女模離奇陳屍公寓 死前曾被男子拖入電梯

2019-09-19 11:24

意外引爆全球裝備開箱照熱 瑞士警局這樣說

2019-09-18 22:25

聯準會僅降息一碼 美股下挫、川普開罵

2019-09-19 03:43

大選失利 以色列總理宣布取消參加聯合國大會

2019-09-18 22:51

以色列 內唐亞胡時代結束

2019-09-19 00:50

Fed宣布降息1碼 內部歧見大，有官員主張降息2碼

2019-09-19 02:39

74歲男子5年前撞頭 5年後長出「魔鬼的角」

2019-09-18 21:57

不誇張！正妹靠16.5公分「長舌」 年薪破300萬

2019-09-18 20:18

沙國狂買軍火但這個沒簽 美攻伊朗於法無據

2019-09-18 19:08

太天真? 英軍橄欖球隊參拜靖國神社

2019-09-18 23:10

韋氏字典宣布：they有新定義 可指一個人

2019-09-18 14:43

影／涉種族歧視！杜魯多被挖出「黑臉照」急道歉

2019-09-19 11:48

川普推文宣布 由歐布萊恩接任國安顧問

2019-09-18 21:50

川普：美中協議 大選前達陣

2019-09-19 00:00

Fed宣布降息1碼 關注鮑爾會後記者會

2019-09-19 02:04

Fed不鬆口續降息 美股跌深收平

2019-09-19 04:41

天花病毒存放地爆炸！ 專家一個原因讓你「免驚」

2019-09-19 10:00

南韓「華城連環殺人案」33年後有重大突破

2019-09-19 12:20

不想開戰 川普改用這招對付伊朗

2019-09-18 21:58

國安牌老把戲…內唐亞胡終於玩到失靈

2019-09-19 00:50

回顧標普500歷史 投資人最好小心Fed這次降息

2019-09-18 22:49

這也能比！印度辦大賽尋「放屁王」 奪冠有獎金

2019-09-18 20:05

聯準會9月決策會議要點

2019-09-19 05:35

Fed放錢 干預貨幣市場

2019-09-19 00:25

美股標普500指數小幅收漲 Fed降息符合預期

2019-09-19 07:02

試喝過期25年的能量飲料 女子表示味道跟以前一樣好

2019-09-18 17:43

揪眾打伊朗？川普陷放羊孩子困境…

2019-09-19 00:50

日韓交惡旅遊止步 南韓訪日客量掉一半

2019-09-18 21:50

美亞太助卿：北京破壞兩岸現狀 美關切陸霸凌台灣

2019-09-18 22:36

分散油源...亞洲國家警覺

2019-09-19 00:20

欲知Fed政策走向 務必關注這3大風險

2019-09-18 17:24

大選失利 以色列總理內唐亞胡面臨政治挑戰

2019-09-18 14:30

白宮國安顧問 歐布萊恩接任

2019-09-19 00:50

快評／Fed立場較偏「鴿派」，但未暗示11月將再降息

2019-09-19 03:10

選前被爆黑料 加總理杜魯多：29歲時不懂事！

2019-09-19 12:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top