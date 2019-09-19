31歲美國男子買不起自住房 卻擁6棟出租屋

2019-09-19 14:08 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合報導



買賣投資物業平台Roofstock列出大量物業及相關資料。取自推特 分享 facebook

對於31歲的皮肯斯(Michael Pickens)來說，買房子是遙不可及之事，然而他與妻子現在卻在全國不同的城市，擁有六個物業。

皮肯斯在美國加州灣區科技銷售部門工作，與妻子及兩個小孩住在加州坎貝爾(Campbell)，這是他成長的小鎮，他所住的公寓就在他以前就讀的中學對面。

皮肯斯目睹難以承擔房價的危機，他的朋友住不起家鄉，被迫分散到德州及亞利桑納州。皮肯斯也曾對70萬元左右的公寓出價，但最終敗給付現金的富裕買家。

他小時所住的1100平方呎房子略為翻新，就要價120萬元。即使皮肯斯買得起一家庭住宅，他也不確定是否值得冒風險，特別是若經濟衰退。

然而，皮肯斯雖被昂貴房價壓得喘不過氣，卻未放棄投資房地產。他找到買賣投資物業平台Roofstock，這個平台專門針對中等規模的新興房地產市場。皮肯斯說，在這種平台買房就像玩電子遊戲一樣，透過電腦購買和管理遠在其他城市的物業。

Roofstock從2015年成立至今，已有超過16億元的交易，在網站上列出了大量物業及相關資料，包括地點和租戶歷史，還有大量的照片和紀錄，供皮肯斯這類買家投資，如不滿意可在30天內退貨。

皮肯斯一年前第一次下單，買下田納西州曼斐斯一間價值12萬9000元的兩家庭屋，所收房租扣掉繳稅、房貸及管理費(由Roofstock介紹的公司負責管理和收租)後，每個月大約可賺200元。

皮肯斯說，他現在共擁有六個物業，每周花不到一小時來經營他的房產事業。他也直言，從來沒到過投資的地方，對這些城鎮一無所知。

Roofstock聯合創始人畢斯利(Gary Beasley)表示，以前70％投資者所購物業，都是位於距居住地方約一小時車程或更近的地方，但現在Roofstock約93％投資者購買外州房產，其中75％是首次購房者。

畢斯利認為，在康州買棟12萬元的好房子，遠優於在洛杉磯買個100萬元的起步房(starter home)。

對皮肯斯而言，他最終目標不是建立龐大的房地產帝國，而是有足夠的被動收入讓家人好好過日子，同時讓他想工作時才工作，不是為了賺錢才工作。