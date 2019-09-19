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美國海軍證實UFO 速度超越航空技術

2019-09-19 13:04台灣醒報 記者祝潤霖╱台北報導

UFO都是真的？美國海軍首度回應表示網路瘋傳影片為真。（photo by Fli...
UFO都是真的？美國海軍首度回應表示網路瘋傳影片為真。（photo by Flickr）
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UFO都是真的？針對網路瘋傳的3段UFO影片，美國海軍發言人喬瑟夫‧格拉迪舍首度回應，他承認這些影片都是真實的；但他們並不稱呼這些是「幽浮」（UFO，指不明飛行物體），而是定義為「無法解釋的空中現象」（UAP）。格拉迪舍強調，這些影片尚未向外界公布。

空前的加速模式

影片中，幽浮突然出現在8萬英呎（約24,384公尺）高空，向海平面疾速俯衝，又在2萬英呎處停下，並在空中盤旋，速度相當驚人，片中還可聽到戰機駕駛大喊「這到底是什麼鬼東西？」、「太驚人了！」科學雜誌《大眾機械》稱，「不是人類現有航空技術能做到的動作。」

2004年拍到幽浮影片的弗拉沃中校說，當時他與同袍駕駛大黃蜂戰機執行常規訓練，接獲普林斯頓號巡洋艦通知、發現不明飛行物體，稱已追蹤長達2週；弗拉沃偵查發現，海上漂浮著1個12米長的橢圓形白色物體，激起波濤翻湧，於是駕駛開始下降，物體跟著上升、疑似要會合、接著加速離開，「我從來沒見過這樣的加速方式！」

UFO的存在與否，長久以來佔據人們關注神秘現象的版面。

根據《華盛頓郵報》報導，2017年底，《紐約時報》披露據稱是美國海軍拍攝的UFO影片，隔年3月，另2段類似影片也被公開，其中稱為「Gimbal」與「FLIR1」的2支影片都是2004年在加州聖地牙哥外海拍攝，「Go Fast」則是2015年在佛羅里達州傑克森維爾海岸捕捉到的畫面。

威脅飛行員安全

根據《CNN》報導，在2004年的影片中，戰機的感測器在UFO加速前予以鎖定，但物體隨即消失在畫面中，速度太快甚至無法重新追蹤。2015年的影片中，兩位飛行員有如下對話：「這是架他X的無人機啊，兄弟！」「我的老天鵝！它們沒在甩逆風的。」「看它怎麼飛的，伙計！」

格拉迪舍表示，海軍坦承主要是為了鼓勵學員報告，「因為UAP經常侵入我們的訓練範圍，」這威脅到飛行員的安全，並說找出這些UAP的唯一方法，是鼓勵學員在看到它們時立刻報告。

【更多精采內容，詳見

UFO幽浮戰機華盛頓郵報紐約時報

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