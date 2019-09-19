影／涉種族歧視！杜魯多被挖出「黑臉照」急道歉

2019-09-19 11:48 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



《時代雜誌》挖出加拿大總理杜魯多（Justin Trudeau）一張近20年前的「黑臉照」，當時他出席任職私校的「阿拉伯之夜」晚宴，打扮成阿拉丁、塗黑了臉部及手。由於加國10月21日即將大選，杜魯多立即出面道歉、表示後悔，企圖為選情止血。

《時代雜誌》9月初取得這張2001年校園年刊的照片。當時杜魯多任教於溫哥華市一流私校西點格雷學院（West Point Grey Academy），在參加學期末「阿拉伯之夜」舞會時，杜魯多身穿阿拉丁的服裝，塗黑臉及手部。《時代》指出，與會者中似乎只有杜魯多一人把自己塗黑。

由於杜魯多向來形象良好，主推進步包容的自由派政策，與川普執政下的美國形成強烈對比，這張涉及種族歧視的照片曝光後，隨即引發加國政壇一片譁然。

《BBC》指出，加拿大5周後將舉行大選，此時照片曝光，恐更加傷害杜魯多原本就艱困的選情。

杜魯多也在第一時間出面道歉，他在飛機上向記者表示：「這的確是種族歧視，當時我沒這麼想，但現在我們明白。」他也坦承在高中時期的才藝表演上，也有過類似裝扮。