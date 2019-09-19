美國新墨西哥州 擬讓本州生免費念大學

2019-09-19 10:07 聯合報 記者 聯合報 記者 胡夢瑋 ╱即時報導



美國新墨西哥州民主黨籍州長格里莎姆（Michelle Lujan Grisham）18日宣布，計畫讓本州生免費念大學。

華爾街日報報導，該計畫將適用於住在新墨西哥州的所有學生，包括想要重返大學念書的成年人；此外，新墨西州的計畫將不分學生移民狀態、家庭收入，且兩年制及四年制大學都適用。

名為「新墨西哥州機會獎學金」法案若通過，估計將惠及該州29所公立大學約5萬5000名學生。

格里莎姆表示，該計畫將徹底改變新墨西哥州。她在新墨西哥州高等教育高峰會上表示，「本州高等教育受經濟衰退所苦，近幾年來一直處於貧瘠狀態。本州將直接針對學生，進行強大的高等教育再投資」。

雖然民主黨控制該新墨西哥州議會兩院，該法案通過機率仍不清楚。該計畫估計每年要花2500萬到3500萬美元。

共和黨議員富勒佛（Gregg Fulfer）表示，新墨西哥州提出新計畫前，必須解決已經存在的問題，新計畫需要新的經費來源。他說，「本州當前的教育危機，會讓該法案難以通過」。