氣候少女桑柏格赴美參院 要大人「不要只會說好聽話」

2019-09-18 20:45 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



桑柏格（左）16日和美國前總統歐巴馬在華府會面。（法新社） 分享 facebook 發起「為氣候罷課」的16歲瑞典少女桑柏格，17日赴美國國會參議院氣候行動小組作證，她直接了當對在場的大人說：「我知道你們正在努力，但就是不夠，抱歉。」要求政客採取更多實際行動處理氣候變遷問題。

桑柏格（Greta Thunberg）提交的證詞是一分關於全球暖化的報告，附上她簡潔扼要的八句話：「我提出這分報告作為我的證詞，因為我不想要你們只是聽我說。我希望你們聽聽科學家怎麼說，希望你們團結一致支持科學，而且我要你們採取行動。」

她出席參院聽證會時，告訴參議員「 省下你們的溢美之詞」。桑柏格和其他數名年輕的氣候運動人士受邀赴美國國會，她說：「不要邀請我們來只是為了口頭上說說，我們有多麼激勵人心，實際上卻毫無作為。」

不過參院氣候行動小組主席馬基仍稱讚桑柏格是「超級力量」，他說：「妳為這個議題打上聚光燈，讓它受到前所未有的注目。」

出席參院作證之前，桑柏格16日和美國前總統歐巴馬在華府會面，歐巴馬稱她是「我們星球上最出色的倡議者之一」。

為響應桑柏格的號召，全球各地將於20日同步發起逾4600場罷工及罷課運動，以和平示威呼籲各國政府對氣候變遷問題採取更多行動。