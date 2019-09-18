斯諾登出回憶錄 NSA：錢得歸我們！

2019-09-18 17:23 德國之聲 德國之聲



（德國之聲中文網）美國政府認為，這名情報部門前雇員出書的收入應該歸美國政府所有。美國司法部已經向一地方聯邦法院遞交了與此相關的民事訴訟申請。對於從6年前開始就流亡至俄羅斯的斯諾登來說，早已面臨美國政府提出的間諜指控。如果罪名成立，斯諾登需要為此入獄數十年之久。

如今在針對斯諾登新書《永久記錄》（Permanent Record）的訴訟中，美國司法部認為，作者違反了就職時與中情局和國家安全局簽署的保密協議。而且按照規定，他在該書出版之前應該將其上交有關部門審查。

美國：不能犧牲我們发大財

美國司法部解釋稱，不是想阻礙這本書的上市，而是應該讓斯諾登這本書的銷售所得全部歸於司法部。後者在起訴書中指出："不能讓某個人以美國為代價致富"。

斯諾登現年36歲，本周二，他的這本自傳德國上市，比美國只晚一天。全書的風格非常個人化，具體講述了斯諾登揭露美國情報機關大規模監控行為的背後原因。

2013年，斯諾登公布了數千份機密文件後首先逃至香港，後來又滯留在俄羅斯，在當地獲得了有效期至2020年的庇護許可。日前接受采訪時，斯諾登表示願意接受其它國家发來的庇護邀請，比如說來自德國或者法國的。同時他強調，在保證能夠得到公平司法審判的情況下願意返回美國。但根據這位前美國情報機關雇員的說法，到目前為止這種公平的審判還是不可能實現的。

任琛/李魚（德新社，法新社）

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