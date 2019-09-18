親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

蔡英文論文讀後感／徐永泰：為何外殼燙金 內頁像傳真紙

【完整提名名單】2020立委選舉 看藍綠各選區對決戰將

斯諾登出回憶錄 NSA：錢得歸我們！

2019-09-18 17:23德國之聲 德國之聲

（德國之聲中文網）美國政府認為，這名情報部門前雇員出書的收入應該歸美國政府所有。美國司法部已經向一地方聯邦法院遞交了與此相關的民事訴訟申請。對於從6年前開始就流亡至俄羅斯的斯諾登來說，早已面臨美國政府提出的間諜指控。如果罪名成立，斯諾登需要為此入獄數十年之久。

如今在針對斯諾登新書《永久記錄》（Permanent Record）的訴訟中，美國司法部認為，作者違反了就職時與中情局和國家安全局簽署的保密協議。而且按照規定，他在該書出版之前應該將其上交有關部門審查。

美國：不能犧牲我們发大財

美國司法部解釋稱，不是想阻礙這本書的上市，而是應該讓斯諾登這本書的銷售所得全部歸於司法部。後者在起訴書中指出："不能讓某個人以美國為代價致富"。

斯諾登現年36歲，本周二，他的這本自傳德國上市，比美國只晚一天。全書的風格非常個人化，具體講述了斯諾登揭露美國情報機關大規模監控行為的背後原因。

2013年，斯諾登公布了數千份機密文件後首先逃至香港，後來又滯留在俄羅斯，在當地獲得了有效期至2020年的庇護許可。日前接受采訪時，斯諾登表示願意接受其它國家发來的庇護邀請，比如說來自德國或者法國的。同時他強調，在保證能夠得到公平司法審判的情況下願意返回美國。但根據這位前美國情報機關雇員的說法，到目前為止這種公平的審判還是不可能實現的。

任琛/李魚（德新社，法新社）

本文章由德國之聲授權提供】

相關新聞

美國環保署撤銷 加州自定油耗標準的權力

2019-09-18 15:11

加味電子煙 紐約2周內下架

2019-09-18 13:51

美國交通部長趙小蘭 被指以權謀私受調查

2019-09-18 13:48

領先全美！紐約州禁售加味電子煙 兩周後上路

2019-09-18 10:24

美法院允實施難民法 基督教團體反彈

2019-09-17 19:54

美國兒童槍擊案拉警報！ 5歲哥開槍轟死4歲弟、3歲童自爆頭

2019-09-17 15:39

由香港進中國大陸旅客 被要求解鎖手機檢查相簿

2019-08-15 11:14

熱門文章

索羅門與台斷交 彭斯拒絕會見索國總理

2019-09-18 09:42

美軍不想讓你看到的幽浮影片 首度證實是真的

2019-09-18 16:29

結婚脫衣熱舞和老公翻雲覆雨 公婆被她嚇到中途離席

2019-09-18 14:47

川普揭金正恩為何介意被叫小火箭人 多國領袖目瞪口呆

2019-09-17 21:05

媽誤按上百張憤怒貼圖 女兒陷憂鬱隔日陳屍家中

2019-09-18 13:56

女會計師洗澡時用充電手機 不慎掉入水中觸電而死

2019-09-18 12:38

世上最令人眷戀的15座機場！台灣也有一座名列其中

2019-09-18 15:23

南韓法部務長陷醜聞 女兒實習2周就能發表國際論文

2019-09-17 21:49

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top