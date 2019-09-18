美國交通部長趙小蘭 被指以權謀私受調查

2019-09-18 13:48 德國之聲 德國之聲



美國眾議院調查委員會主席卡明斯（Elijah Cummings）在致趙小蘭（Elaine Chao）的一封信中說，她的行為連帶出不少"令人不安的問題"。

卡明斯和隸屬眾議院的另一個相關委員會的主席克裡希納穆爾蒂（Raja Krishnamoorthi）在致趙小蘭的信中表示，調查的目的是為了澄清趙"對情況的錯誤描述"。此外，還將審查她是否違反了道德規範和公開財務狀況的義務。

眾議院民主黨人給趙小蘭寫這封信的起因是據媒體報導，趙利用她的地位為其父親和姐妹共同經營的航運集團公司Foremost Group謀取好處。趙小蘭出生台北，父母都是華人。據媒體報導，趙利用職權為其家族公司在中國獲得便利。報導還稱，北京政府為趙氏家族公司提供了數億美元的低息貸款，資助該公司購買外國船隻。

據《紐約時報》6月份發表的一份報導，2017年原定趙小蘭作為交通運輸部長的首次訪華行程被取消，也是出於道德上的考慮。因為這位美籍華人交通部長希望她的幾位親屬陪同前往。互聯網雜誌"Politico"也報導說，趙小蘭和她的父親一起曾接受亞洲媒體十幾次採訪。

調查的另一個問題是趙小蘭上任之後，沒有立即出售其上任前擔任董事的美國Vulcan Materials Company建築公司的股權。民主黨人在致趙小蘭的信中指出，這一做法同她的許諾恰恰相反。

由於參議院共和黨多數黨領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)是趙小蘭的夫婿，調查可能影響至華盛頓的共和黨最高層。卡明斯和克裡希納穆爾蒂要求趙小蘭在9月30日之前，向調查委員會提交所要求的文件資料。

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