搶救印度月球登陸器 NASA人造衛星飛越拍照

2019-09-17 23:14 中央社 新德里17日專電



美國航空暨太空總署（NASA）的月球探測人造衛星今天將飛越印度月球飛船二號登陸器「維克藍」登月地點，嘗試拍攝「維克藍」照片，以決定登陸器未來命運。

NASA希望透過拍攝「維克藍」（Vikram）的照片，以確認是否還能拯救印度這項登月任務，並決定「維克藍」的命運；但由於「維克藍」的電池只能維持14天，時間相當緊迫。

今日印度（India Today）報導，美國NASA人員確認，NASA的月球探測人造衛星（Lunar ReconnaissanceOrbiter，LRO）17日飛越「維克藍」登月地點，拍攝照片以確認「維克藍」登陸器的未來命運。

印度月球飛船二號（Chandrayaan-2）太空船的登陸器「維克藍」7日在月球南極附近試圖執行登月任務後，與地球的控制中心失去聯繫，雖然印度太空研究組織（ISRO）8日鎖定「維克藍」在月表的位置試圖重新建立與「維克藍」的聯繫，但迄今都未能成功。

因此，在NASA提供協助後，所有目光焦點都在NASA月球探測衛星能否拍攝到「維克藍」高解析度照片，透過照片找到重新與「維克藍」建立聯繫的線索。

NASA的月球探測人造衛星與印度的月球飛船一號（Chandrayaan-1）任務類似，主要用來長期探測觀察月表，幫助人類更了解月球環境；它是在月球飛船一號任務幾個月後，於2009年6月發射升空，並已在月球軌道繞行超過10年，找到月球可能有冰的證據。

有趣的是，與印度爭奪第4個成功登月國家的以色列，4月12日發射無人自動登陸器「創世紀號」（Beresheet）登月失敗後，也由NASA月球探測人造衛星於5月拍攝「創世紀號」墜毀時造成撞擊坑的相關照片。