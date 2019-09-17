美法院允實施難民法 基督教團體反彈

2019-09-17 19:54 台灣醒報 記者莊瑞萌╱台北報導



美國政府難民政策一改再改，讓遭到迫害的外國人更加手足無措。(Photo by Takveron Flicker under Creative Commons license) 分享 facebook 美國最高法院同意川普政府實施新的難民審查制度，規定若未先在他國申請難民，不得在美提出申請。消息傳出後，不僅遭到基督教團體抨擊不人道，許多反對該法的法官也認為與美國仁慈的形象背道而馳。

據《基督教郵報》報導，美國最高法院稍早解除加州聯邦法院反對川普在今年7月宣布的新難民政策裁示後，讓想藉由他國進入美國的所有難民，一旦沒有在其他國家申請難民，將不得在美國提出申請，等於難民要進入美國是難上加難。

對此，大法官金斯伯格與索托瑪約都表示反對，後者更表示，「行政部門再一次提出規定想要推翻長期針對保護難民不受迫害的作法。」

未考量道德責任

今年7月，包括基督教施達基金會在內共9個授權安置難民的單位都反對該法實施。該基金會主管索倫斯表示，「我對於最高法院容許這項政策在整個邊界實施一事感到很難過。」

教會世界服務社總裁麥卡洛則表示，「很清楚這個政府在做決定時並未考量道德與法律責任。」無國界醫師組織主管愛薇兒也認為，最高法院的判決對於在美國尋求安全的數萬人將帶來強烈影響。

墨難民人數恐爆增

據《雅虎新聞》報導，對於美國難民政策又出現改變，墨西哥協助難民委員會(COMAR)主管拉美瑞茲指出，恐怕會加劇在墨西哥申請難民人數再度爆增。他表示，「該結果很令人擔心，我們預期目前的人數會再增加。」該機構預計今年申請人數會來到8萬人，已是去年的2倍，光在今年8月，申請人數便增加3倍。

不過，對於部分難民來說，墨西哥只是前往美國的前一站，即使新法通過，但仍可在美國碰運氣。例如來自古巴的佛堤司就表示，「你還是得在墨西哥申請難民，不然你沒有其他選擇了。」

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