親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

南山人壽新系統之亂金管會重罰3000萬 董座杜英宗遭停職兩年

美國兒童槍擊案拉警報！ 5歲哥開槍轟死4歲弟、3歲童自爆頭

2019-09-17 15:39聯合新聞網 綜合報導

美國槍枝暴力氾濫成災，而且受害者年齡層遍布甚廣。上周美國密蘇里州聖路易斯縣（St. Louis County）才發生一名三歲小男孩在家裡撿到一把槍，結果不小心扣下扳機轟爆自己的頭，最後送醫不治；而當天晚上還有一名十三歲男孩遭到十八歲男孩槍擊身亡。

更駭人聽聞的是，本月15日中午，美國德州沃思堡（Fort Worth）又發生有四歲弟弟被五歲哥哥槍殺的慘劇，而這名四歲男童經送醫後仍舊宣告不治死亡。

據外電ABC News報導指出，事發當時，男孩們的母親正在另一個房間睡覺，警官波洛佐尼（Jimmy Pollozani）表示，目前都還在調查階段，無法確定究竟是否為單純的意外事故或是有無其他原因。

此外，緊鄰德州沃思堡（Fort Worth）的阿靈頓（Arlington），同樣在9月15日下午四點發生家庭悲劇。福斯新聞報導指出，一名六歲小男童在和其他孩童玩耍時，被十歲左右的哥哥持步槍爆頭，一旁的六歲女童也被流彈波及受傷，男童情況仍危急，女童則無大礙。

然而男童的父母卻對警方表示，他們不清楚槍枝的來源，也不曉得為何家裡會出現槍枝，警方則開始著手調查，要找出槍枝從哪裡來，而且孩童是如何取得這些東西的。

根據美國反對非法槍支團體（Everytown for Gun Safety）資料顯示，槍枝事故是目前美國兒童死亡的第二大原因，每年有近1700人死於槍枝意外。

在美國許多州，買槍非常方便，而且持有槍械的數目並無上限規定。美聯社
在美國許多州，買槍非常方便，而且持有槍械的數目並無上限規定。美聯社
分享

相關新聞

楊安澤撒錢「發自由紅利」 3天募到100萬美元

2019-09-17 14:55

美眾議員聯名 挺我參與國際刑警組織

2019-09-17 14:42

芝加哥周末27人中槍9死 橋港區凌晨槍響 附近華人心驚

2019-09-17 14:14

家族與中國關係惹疑 美眾院查趙小蘭涉職權圖利

2019-09-17 10:57

美47位眾議員聯名函 支持台灣參與國際刑警組織

2019-09-17 07:55

影／女兒大喜日老爸想不開 引爆瓦斯自炸身亡

2019-09-16 18:06

民主黨領袖警告川普：任何限槍法案 須含擴大背景調查

2019-09-16 16:17

康威：民主黨不應用大規模槍擊案當藉口 沒收民眾槍支

2019-09-16 16:13

「公共負擔」掀恐慌 美國無健保者去年暴增至2750萬

2019-09-16 14:38

綠卡回中國 身份認證將更便捷

2019-09-16 14:26

紐約禁售香味電子菸 州長葛謨下緊急令

2019-09-16 14:23

由香港進中國大陸旅客 被要求解鎖手機檢查相簿

2019-08-15 11:14
看更多

熱門文章

伊朗10歲女懵懂嫁22歲表哥 網民斥：有如強姦兒童　

2019-09-17 09:29

南韓爆發首例非洲豬瘟 對全國農舍實施48小時封鎖

2019-09-17 08:37

10歲女童河邊戲水竟被「食腦蟲」啃腦 就醫後仍昏迷

2019-09-16 20:58

美高收益債市 閃現警訊

2019-09-17 01:02

極不尋常！索羅門央行警告 與中國建交將掉入債務陷阱

2019-09-16 23:03

伊朗先進飛彈、無人機能精準打擊基設 中東對手超擔心

2019-09-17 10:37

家族與中國關係惹疑 美眾院查趙小蘭涉職權圖利

2019-09-17 10:57

落荒而逃！強生因抗議噪音取消記者會 遭盧森堡總理嘲諷

2019-09-17 09:49

加拿大版以房養老 竄紅

2019-09-17 01:01

萊雅CEO：汙染與美顏濾鏡是美妝業大推手

2019-09-16 22:25

沙國：襲擊油廠和油田的 是伊朗武器！

2019-09-17 08:15

大陸直接給索羅門國會議員資金 促使議員不再反中

2019-09-16 23:23

中美貿易可能簽臨時協議 外媒指難題仍在

2019-09-16 18:16

沙烏地遇襲引發美股挫跌 道瓊下跌143點

2019-09-17 07:14

刺青、蓄鬍…英軍儀容崩潰中 這3種造型卻是禁忌

2019-09-17 10:00

沙烏地遇襲…油價創逾30年最大漲幅 金價走高

2019-09-17 07:56

想靠美頁岩油彌補沙國缺口？專家：又不是開水龍頭

2019-09-16 18:28

華爾街員工薪資銳減

2019-09-17 01:01

影／女兒大喜日老爸想不開 引爆瓦斯自炸身亡

2019-09-16 18:06

無人機犯案 威脅不下「珍珠港」

2019-09-16 23:38

川普說美國無需中東石油 為何美國仍繼續進口？

2019-09-17 12:37

國際油價大漲 全球經濟屋漏偏逢連夜雨

2019-09-16 19:30

損失慘重！全美通用汽車工人罷工 公司每天損失31億元

2019-09-17 15:16

專家：沙國油田遭攻擊 實際上將消滅全球備用石油產能

2019-09-16 18:23

專家：油價會漲多少 要看沙國這個地方

2019-09-16 22:22

影／槍已退膛？沙國油田攻擊案 川普：不尋求新衝突

2019-09-17 12:52

美國兒童槍擊案拉警報！ 5歲哥開槍轟死4歲弟、3歲童自爆頭

2019-09-17 15:39

沙國油田遇襲效應 國際油價狂飆10%

2019-09-16 23:31

美47位眾議員聯名函 支持台灣參與國際刑警組織

2019-09-17 07:55

索羅門央行報告 與中國建交面臨3大風險

2019-09-16 18:15

美中周四復談 最高貿易談判代表可望在一周半後會面

2019-09-17 06:43

網友嚇到吃手手 iPhone 11 Pro Max將是歷代最重iPhone

2019-09-17 00:43

12年首見 通用全美大罷工

2019-09-17 01:00

英公司破除傳統 薪水自己決定不用老闆批准

2019-09-17 09:26

川普關稅砲口 恐轉向歐洲奢侈品

2019-09-17 01:09

歐洲挫咧等！WTO判決美國可對歐盟徵關稅

2019-09-17 14:46

「拉麵怪物」推薦東京10間必吃拉麵店 你吃過幾間？

2019-09-17 14:57

新興國寬鬆 海嘯來最猛

2019-09-17 01:00

台股ADR全倒 台積電跌0.3％

2019-09-17 07:01

美國、印度貿易談判 露曙光

2019-09-17 00:37
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top