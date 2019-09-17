美國兒童槍擊案拉警報！ 5歲哥開槍轟死4歲弟、3歲童自爆頭

2019-09-17 15:39 聯合新聞網 綜合報導



美國槍枝暴力氾濫成災，而且受害者年齡層遍布甚廣。上周美國密蘇里州聖路易斯縣（St. Louis County）才發生一名三歲小男孩在家裡撿到一把槍，結果不小心扣下扳機轟爆自己的頭，最後送醫不治；而當天晚上還有一名十三歲男孩遭到十八歲男孩槍擊身亡。

更駭人聽聞的是，本月15日中午，美國德州沃思堡（Fort Worth）又發生有四歲弟弟被五歲哥哥槍殺的慘劇，而這名四歲男童經送醫後仍舊宣告不治死亡。

據外電ABC News報導指出，事發當時，男孩們的母親正在另一個房間睡覺，警官波洛佐尼（Jimmy Pollozani）表示，目前都還在調查階段，無法確定究竟是否為單純的意外事故或是有無其他原因。

此外，緊鄰德州沃思堡（Fort Worth）的阿靈頓（Arlington），同樣在9月15日下午四點發生家庭悲劇。福斯新聞報導指出，一名六歲小男童在和其他孩童玩耍時，被十歲左右的哥哥持步槍爆頭，一旁的六歲女童也被流彈波及受傷，男童情況仍危急，女童則無大礙。

然而男童的父母卻對警方表示，他們不清楚槍枝的來源，也不曉得為何家裡會出現槍枝，警方則開始著手調查，要找出槍枝從哪裡來，而且孩童是如何取得這些東西的。

根據美國反對非法槍支團體（Everytown for Gun Safety）資料顯示，槍枝事故是目前美國兒童死亡的第二大原因，每年有近1700人死於槍枝意外。