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芝加哥周末27人中槍9死 橋港區凌晨槍響 附近華人心驚

2019-09-17 14:14世界日報 記者陳曼玲╱綜合報導

芝加哥警局指出，剛結束的周末共有27人中槍，其中九人死亡，而16日凌晨1時，華人聚集居住的橋港區(Bridgeport)加油站，也有一名25歲男子遭不明男子靠近開槍受傷，該名男子臀部和腹股溝中槍，經送往史圖洛傑醫院(Stroger Hospital)急救後傷勢穩定，兇手仍在逃。

橋港區的槍擊案地點，附近聚居許多華人，也有不少華人商家，聽到加油站凌晨槍響，都感到意外，也互相提醒注意安全。

從13日晚間到16日清晨，芝加哥地區有9個人因槍擊死亡，18人受傷。 死者包括一名29歲男子在16日凌晨3時53分，開車前往北區時，於North Narragansett Ave遭一名男性從SUV車裡開槍；還有一名23歲男子16日凌晨1時，站在North St.Louis Ave路邊時中頭中槍當場死亡。

14日下午2時25分，一男子在芝加哥南區的South Bishop Street，遭人多次朝頭和身體開槍；同日稍早，30歲男子早上6時在Lawndale區西邊，從車子下車時中槍；此外，23歲男子在14日凌晨2時30分，在South Peoria St.與友人一起下車時遭人開槍。15日凌晨1時，28歲男子在North Lawler Avenue中槍。

13日晚間11時左右，29歲男子站在South Lasalle Street上，遭一輛SUV經過開槍打中頭部，當場死亡，同日稍早，22歲男子與兩名女性，晚間9時走在South Indiana Avenue時，也中槍，22歲死亡；還有46歲男性卡車司機，13日晚間7時半左右，在West Belmont Avenue上，遇到有人向車內開槍，導致他撞上停在路邊的車輛，送醫不治。

根據西北大學研究，50%的芝加哥槍擊案發生在12個貧窮的少數族裔社區，其中多半是幫派活動，社區防制槍擊暴力的團體認為，居住在貧窮社區的年輕人，因缺乏資源和機會，易轉向暴力發洩或解決問題。

芝加哥槍擊

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