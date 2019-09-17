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美47位眾議員聯名函 支持台灣參與國際刑警組織

2019-09-17 07:55聯合報 記者張加╱即時報導

美國聯邦眾議員匡希恆與其他兩黨議員共同致函，支持台灣參與「國際刑警組織」。圖／取...
美國聯邦眾議員匡希恆與其他兩黨議員共同致函，支持台灣參與「國際刑警組織」。圖／取自匡希恆官網
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美國聯邦眾議院外交委員會亞太小組成員匡希恆（John Curtis）等47位兩黨議員於上周聯名致函國務卿龐培歐與司法部長巴爾，支持台灣參與「國際刑警組織」（INTERPOL）。

匡希恆16日發布新聞稿，並附上本月10日致龐培歐（Mike Pompeo）巴爾（William Barr）的聯名函，指台灣無法參與「國際刑警組織」，因此被迫從美國等友好國家取得二手資訊，也無法迅速與國際社會分享有關犯罪與可疑活動的資訊，這將造成全球防治犯罪的一大缺口，使全世界安全面臨更高風險。

匡希恆新聞稿指出，聯名函提出新的策略，以實行2016年歐巴馬政府簽署法案，支持中華民國以觀察員身分參與「國際刑警組織」，包括制訂一分關於刑事警察局可如何協助「國際刑警組織」的協議草案，尋求其他會員國支持這項協議，並在大會前向執行委員會提出這分協議草案。

這封聯名函由匡希恆領銜，其他連署議員包括眾院外委會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）、外委會亞太小組主席薛曼（Brad Sherman）等。

駐美代表處透過新聞稿表示，對美國國會長久以來支持深化台美關係，力挺中華民國台灣參與國際組織、捍衛主權、民主自由制度及台海安全等具體行動，表達誠摯之感謝。

龐培歐台灣台美關係
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