親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

索羅門內閣會決議與台灣斷交 外交部18:30開記者會

日月光楠梓廠傳凶殺案 保全刺殺主管致死

影／女兒大喜日老爸想不開 引爆瓦斯自炸身亡

2019-09-16 18:06聯合報 記者尤寶琪╱即時報導

美國賓州一名男子在自己女兒大喜之日想不開，炸掉自己的房子，所幸其他親友都因參加婚禮而不在現場。目前根據初步調查，警方認為是男子輕生所為，詳細案情仍待調查。

這起不幸事件發生在14日下午2時30分左右，位於匹茲堡（Pittsburgh）近郊埃德伍德（Edgewood）的一處民宅突然爆炸，爆炸威力驚人，讓街區許多住家都清楚感受到。警方獲報到場後，在燒毀倒塌房屋的瓦礫下，找到一具男子的遺體。

最令人匪夷所思的是，當天正是屋主女兒的大喜之日。《每日郵報》報導，屋主名為約翰艾文斯（John Evans），且在事發後沒多久，艾文斯另一位女兒就上社群媒體，要求各界尊重他們家的隱私。

警方調查發現，起火原因為地下室的瓦斯管線被人切斷，引爆火災導致房屋倒塌。有鄰居表示，在爆炸發生前曾看到屋主站在門口，進屋後沒多久就發生爆炸。警察局長佩恩（Robert Payne）表示，「要炸掉一棟房子不需要太大的火花，據我所知，當天所有親友全去參加婚禮，而我們有證人目睹事發前屋主站在房子前。」

由於初步調查沒有他殺跡象，警方目前認為爆炸應是屋主輕生所為，並指出曾多次獲報前往處裡精神疾病相關的家庭事件，表示清楚喪命男子的精神狀況，也在他的車內找到遺書，目前正在調查案件是否與精神疾病有關。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

美國賓州一名男子在自己女兒大喜之日想不開，炸掉自己的房子，所幸其他親友都因參加婚...
美國賓州一名男子在自己女兒大喜之日想不開，炸掉自己的房子，所幸其他親友都因參加婚禮而不在現場。目前根據初步調查，警方認為是男子輕生所為，詳細案情仍待調查。圖片截取YouTube／WFMY News影片
分享
美國賓州居民約翰艾文斯，在女兒大喜之日當天，開瓦斯炸毀住家輕生。圖片翻攝《每日郵...
美國賓州居民約翰艾文斯，在女兒大喜之日當天，開瓦斯炸毀住家輕生。圖片翻攝《每日郵報》
分享

爆炸婚禮
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

民主黨領袖警告川普：任何限槍法案 須含擴大背景調查

2019-09-16 16:17

康威：民主黨不應用大規模槍擊案當藉口 沒收民眾槍支

2019-09-16 16:13

「公共負擔」掀恐慌 美國無健保者去年暴增至2750萬

2019-09-16 14:38

綠卡回中國 身份認證將更便捷

2019-09-16 14:26

紐約禁售香味電子菸 州長葛謨下緊急令

2019-09-16 14:23

遭刺8刀華裔月嫂：心裡的痛遠大於身體的傷

2019-09-16 13:52

加味電子菸疑釀肺病 美國紐約州宣布禁令

2019-09-16 06:04

「全美十大最輕鬆監獄」 行賄「慾望師奶」霍夫曼想到灣區服刑

2019-09-15 23:06

美婦女名人堂 影星珍芳達中研院院士黃以靜入列

2019-09-15 15:49

度假時一見傾心 德州男登報找心慕之人紅遍多倫多

2019-09-15 15:20

由香港進中國大陸旅客 被要求解鎖手機檢查相簿

2019-08-15 11:14
看更多

熱門文章

沙國去年軍費兩兆 竟栽在45萬元的無人機上

2019-09-15 22:23

經濟解析／沙國油田遭襲 重要性不下偷襲珍珠港

2019-09-16 09:07

川普：槍已上膛 只待確認誰是攻擊沙國石油設施元凶

2019-09-16 08:12

少女出國肚子痛就醫 8小時後不治子宮竟離奇消失

2019-09-16 15:06

沙國石油設施遭空襲油價急漲 誰最受影響？

2019-09-16 08:41

10架無人機怎攻擊19目標？美官員：攻擊來自兩伊

2019-09-16 10:21

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-09-16 07:06

國際油價飆漲逾19% 沙國供油設施遭襲

2019-09-16 06:27

沙國油田遇襲效應 國際油價恐暴漲10美元

2019-09-15 23:41

Fed本周將降息1碼 還有下波

2019-09-15 23:51

油價飆 川普說已下令釋出戰略石油儲備

2019-09-16 07:30

軍事專家：沙國石油設施攻擊案精確度 像用針瞄準刺下去

2019-09-16 10:59

加味電子菸疑釀肺病 美國紐約州宣布禁令

2019-09-16 06:04

教堂最新「特殊服務」 想體驗你得夠大膽

2019-09-16 10:00

「全美十大最輕鬆監獄」 行賄「慾望師奶」霍夫曼想到灣區服刑

2019-09-15 23:06

800公里外遠攻...葉門叛軍 應有伊朗撐腰

2019-09-16 00:04

彭博資訊專欄／油市面臨真正的考驗

2019-09-16 00:23

沙烏地油廠遇襲 白宮：不排除川普會晤伊朗總統

2019-09-16 04:39

影／印度中部暴雨成災 祈雨蛙成婚僅2個月就離婚

2019-09-15 18:24

鄭永年：中美是制度之爭 貿易戰只是表現形式

2019-09-16 12:25

這一炸凸顯全球原油體系脆弱 國際油市走進危險境地

2019-09-16 00:02

英相強森拚脫歐 訂十天大計

2019-09-15 23:43

沙國可望在今天結束前恢復3分之1產量 恢復全部產量需數周

2019-09-16 10:37

吃生蠔卡一聲以為咬斷牙 男吐出48粒珍珠

2019-09-16 15:34

沙國油廠遇襲 中東風險升至「空前水準」

2019-09-15 23:17

兒火葬入土卻突然「復活」 母4個月後開門嚇壞

2019-09-16 16:33

扯！女子夢見吞下訂婚戒指 起床戒指在肚裡

2019-09-16 15:03

前首相小泉對兒子寄厚望 盼讓日本成為無核國家

2019-09-15 19:38

法政府推動退休金改革 預示多事之秋

2019-09-15 22:51

美經濟萎縮風險 升高

2019-09-15 23:50

報復沙國油設施遇襲 華郵：川普政府考慮嚴厲軍事反擊

2019-09-16 12:37

日本高齡人口創新高 65歲以上約3588萬人

2019-09-15 19:41

貨幣寬鬆 降息導致「三正三負」

2019-09-16 00:17

川普宣布必要時釋出美國戰略儲油 維持油市充分供給

2019-09-16 07:35

沙國油廠遇襲日產量大減5成 油價恐大漲

2019-09-16 00:00

英國自由民主黨表明 將否決任何脫歐協議

2019-09-15 22:56

要打入美國上層階級 家庭收入須達這個數目

2019-09-15 23:11

沙國石油挨炸牽動中東局勢 美暗示不排除動武

2019-09-16 14:25

為救爺爺衝火場 6歲小英雄全身燒傷不治

2019-09-16 15:43

印度觀光船隻翻覆 至少12死數十失蹤

2019-09-16 04:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top