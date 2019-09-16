影／女兒大喜日老爸想不開 引爆瓦斯自炸身亡

2019-09-16 18:06 聯合報 記者 聯合報 記者 尤寶琪 ╱即時報導



美國賓州一名男子在自己女兒大喜之日想不開，炸掉自己的房子，所幸其他親友都因參加婚禮而不在現場。目前根據初步調查，警方認為是男子輕生所為，詳細案情仍待調查。

這起不幸事件發生在14日下午2時30分左右，位於匹茲堡（Pittsburgh）近郊埃德伍德（Edgewood）的一處民宅突然爆炸，爆炸威力驚人，讓街區許多住家都清楚感受到。警方獲報到場後，在燒毀倒塌房屋的瓦礫下，找到一具男子的遺體。

最令人匪夷所思的是，當天正是屋主女兒的大喜之日。《每日郵報》報導，屋主名為約翰艾文斯（John Evans），且在事發後沒多久，艾文斯另一位女兒就上社群媒體，要求各界尊重他們家的隱私。

警方調查發現，起火原因為地下室的瓦斯管線被人切斷，引爆火災導致房屋倒塌。有鄰居表示，在爆炸發生前曾看到屋主站在門口，進屋後沒多久就發生爆炸。警察局長佩恩（Robert Payne）表示，「要炸掉一棟房子不需要太大的火花，據我所知，當天所有親友全去參加婚禮，而我們有證人目睹事發前屋主站在房子前。」

由於初步調查沒有他殺跡象，警方目前認為爆炸應是屋主輕生所為，並指出曾多次獲報前往處裡精神疾病相關的家庭事件，表示清楚喪命男子的精神狀況，也在他的車內找到遺書，目前正在調查案件是否與精神疾病有關。

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