民主黨領袖警告川普：任何限槍法案 須含擴大背景調查

2019-09-16 16:17 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合15日電



國會民主黨眾院議長波洛西（圖左）與參院少數黨領袖舒默15日表示，任何限槍法案必須包括對購槍人的擴大背景調查。 路透社 分享 facebook

國會民主黨領袖15日警告川普總統說，白宮與參院討論任何有關槍支的法案，都必須包括眾院通過的擴大對購槍人的背景調查，否則任何法案都無從談起。

眾院議長南西·波洛西和參院民主黨領袖舒默15日聲明說，在川普表示最快將在本周宣布提出有關槍支的舉措後，他們15日與川普通話，清楚地表示如果不包括眾院法案規定的擴大背景調查，就仍將有嚴重漏洞，都不會成功。兩人表示，擴大背景調查的法案可拯救許多人的性命，參院必須通過，川普也必須簽署。

白宮發言人證實，川普與兩位民主黨領袖通話時，表達了兩黨一致解決問題的願望，並說通話是坦率的，川普重申在槍支問題上繼續與國會合作。雙方通話約持續10分鐘。

眾院今年2月通過加強背景調查的限槍法案後，參院多數黨領袖麥康諾拒絕安排參院表決，他表示，尚不清楚法案能否在參院過關，以及川普會否簽署。

眾院法案規定的擴大對購槍人的背景調查，還包括私下槍支交易，德州上月發生七人喪命的槍案中，槍手使用的槍就是私下渠道購買的。

川普與國會討論了多種限槍措施，包括追究詐欺買槍人、把沒有經過背景調查的槍支交易向州和地方當局通報，和加強對精神疾病者的監管等。

波洛西與舒默向川普保證，如果他能說服麥康諾在參院採取行動，促使參院通過擴大對購槍人背景調查的法案，他們將出席川普在白宮舉行的具有歷史意義的法案簽署儀式。

今年夏天發生多起嚴重槍案後，國會試圖就限制槍支暴力的法案達成協議，川普保證要捍衛憲法第二修正案，表示希望國會通過他能簽署的法案，但沒承諾如果法案包括擴大背景調查他會不會簽署，川普要求助手與國會兩黨參議員合作，以提出可得到他支持的法案。