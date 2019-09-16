康威：民主黨不應用大規模槍擊案當藉口 沒收民眾槍支

2019-09-16 16:13 世界日報 編譯 世界日報 編譯 馬永慶 ╱綜合15日電



白宮資深顧問凱莉安‧康威(Kellyanne Conway)15日表示，民主黨不應利用大規模槍擊事件為藉口，來沒收民眾的槍支。

康威在「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)節目上向嘉賓主持漢默(Bill Hemmer)說：「首先，我們不會容許壞人擁有槍支，他們殺害無辜美國人，這成為了一群自由派和社會主義分子的藉口，用來沒收守法公民合法採購的槍支。」

國會參院多數黨領袖麥康納(Mitch McConnell)已表示，在川普未表態支持時，他不會提出任何槍管法案。

康威沒有透露目前擬議中的限槍法案，「總統一直積極參與第二修正案的問題」；她補充說，川普最近幾天與國會的民主黨和共和黨參議員保持聯絡。

國會10名民主黨議員12日晚辯論槍支管制，前眾議員歐洛克(Beto ORourke)建議沒收民眾的AR-15和AK-47自動步槍，獲得在場同僚喝采。

川普政府預計將於下周宣布遏制槍支暴力的提案，但在民主黨激烈辯論槍支管制後，川普總統的意向仍未明確。

白宮一直與三位國會議員、民主黨的墨菲(Chris Murphy)和曼欽，以及共和黨的圖米(Pat Toomey)商量，他們都支持更嚴格的背景調查。

最近俄亥俄州岱頓市(Dayton)和德州艾爾巴索(El Paso)分別發生大規模濫射案後，川普也要求立法管制槍支。

川普在8月9日說：「我講的是有意義的背景調查。」但他沒有說明那是指什麼，並且在與全國槍支協會談話後，迅速撤回建議。

川普在8月21日說：「我們已有十分嚴格的背景調查。」

後來，川普稱濫射事件是一個心理健康問題，並批評過分激烈的民主黨人。

他說：「民主黨人希望沒收守法公民的槍支，但當有人持槍進入他們的房屋時，他們完全沒有抵抗能力。」

由於大多數美國人支持更嚴格的限槍法，白宮希望總統採取一些槍管行動，以順從民意。但川普的基本擁護者不那麼支持槍管，而在大選臨近前，他也不想冒險觸怒他們。