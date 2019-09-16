親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易戰風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

夜市抵用券今發放 全台6000多家民宿可領

大陸有望鬆綁自由行？福建傳20日恢復金馬澎自由行簽證

康威：民主黨不應用大規模槍擊案當藉口 沒收民眾槍支

2019-09-16 16:13世界日報 編譯馬永慶╱綜合15日電

白宮資深顧問凱莉安‧康威(Kellyanne Conway)15日表示，民主黨不應利用大規模槍擊事件為藉口，來沒收民眾的槍支。

康威在「福斯周日新聞」(Fox News Sunday)節目上向嘉賓主持漢默(Bill Hemmer)說：「首先，我們不會容許壞人擁有槍支，他們殺害無辜美國人，這成為了一群自由派和社會主義分子的藉口，用來沒收守法公民合法採購的槍支。」

國會參院多數黨領袖麥康納(Mitch McConnell)已表示，在川普未表態支持時，他不會提出任何槍管法案。

康威沒有透露目前擬議中的限槍法案，「總統一直積極參與第二修正案的問題」；她補充說，川普最近幾天與國會的民主黨和共和黨參議員保持聯絡。

國會10名民主黨議員12日晚辯論槍支管制，前眾議員歐洛克(Beto ORourke)建議沒收民眾的AR-15和AK-47自動步槍，獲得在場同僚喝采。

川普政府預計將於下周宣布遏制槍支暴力的提案，但在民主黨激烈辯論槍支管制後，川普總統的意向仍未明確。

白宮一直與三位國會議員、民主黨的墨菲(Chris Murphy)和曼欽，以及共和黨的圖米(Pat Toomey)商量，他們都支持更嚴格的背景調查。

最近俄亥俄州岱頓市(Dayton)和德州艾爾巴索(El Paso)分別發生大規模濫射案後，川普也要求立法管制槍支。

川普在8月9日說：「我講的是有意義的背景調查。」但他沒有說明那是指什麼，並且在與全國槍支協會談話後，迅速撤回建議。

川普在8月21日說：「我們已有十分嚴格的背景調查。」

後來，川普稱濫射事件是一個心理健康問題，並批評過分激烈的民主黨人。

他說：「民主黨人希望沒收守法公民的槍支，但當有人持槍進入他們的房屋時，他們完全沒有抵抗能力。」

由於大多數美國人支持更嚴格的限槍法，白宮希望總統採取一些槍管行動，以順從民意。但川普的基本擁護者不那麼支持槍管，而在大選臨近前，他也不想冒險觸怒他們。

川普民主黨白宮槍擊
【udn 生日 你快樂】GOGORO、電動自行車、仟元禮券..瘋狂送！錯過這次再等 20 年

相關新聞

民主黨領袖警告川普：任何限槍法案 須含擴大背景調查

2019-09-16 16:17

「公共負擔」掀恐慌 美國無健保者去年暴增至2750萬

2019-09-16 14:38

綠卡回中國 身份認證將更便捷

2019-09-16 14:26

紐約禁售香味電子菸 州長葛謨下緊急令

2019-09-16 14:23

遭刺8刀華裔月嫂：心裡的痛遠大於身體的傷

2019-09-16 13:52

加味電子菸疑釀肺病 美國紐約州宣布禁令

2019-09-16 06:04

「全美十大最輕鬆監獄」 行賄「慾望師奶」霍夫曼想到灣區服刑

2019-09-15 23:06

美婦女名人堂 影星珍芳達中研院院士黃以靜入列

2019-09-15 15:49

度假時一見傾心 德州男登報找心慕之人紅遍多倫多

2019-09-15 15:20

楊安澤參選美總統 掀起辱華言論風波

2019-09-15 13:47

由香港進中國大陸旅客 被要求解鎖手機檢查相簿

2019-08-15 11:14
看更多

熱門文章

沙國去年軍費兩兆 竟栽在45萬元的無人機上

2019-09-15 22:23

經濟解析／沙國油田遭襲 重要性不下偷襲珍珠港

2019-09-16 09:07

川普：槍已上膛 只待確認誰是攻擊沙國石油設施元凶

2019-09-16 08:12

今天開盤前 五件國際事不可不知

2019-09-16 07:06

沙國石油設施遭空襲油價急漲 誰最受影響？

2019-09-16 08:41

10架無人機怎攻擊19目標？美官員：攻擊來自兩伊

2019-09-16 10:21

國際油價飆漲逾19% 沙國供油設施遭襲

2019-09-16 06:27

沙國油田遇襲效應 國際油價恐暴漲10美元

2019-09-15 23:41

少女出國肚子痛就醫 8小時後不治子宮竟離奇消失

2019-09-16 15:06

Fed本周將降息1碼 還有下波

2019-09-15 23:51

油價飆 川普說已下令釋出戰略石油儲備

2019-09-16 07:30

軍事專家：沙國石油設施攻擊案精確度 像用針瞄準刺下去

2019-09-16 10:59

加味電子菸疑釀肺病 美國紐約州宣布禁令

2019-09-16 06:04

「全美十大最輕鬆監獄」 行賄「慾望師奶」霍夫曼想到灣區服刑

2019-09-15 23:06

800公里外遠攻...葉門叛軍 應有伊朗撐腰

2019-09-16 00:04

教堂最新「特殊服務」 想體驗你得夠大膽

2019-09-16 10:00

彭博資訊專欄／油市面臨真正的考驗

2019-09-16 00:23

沙烏地油廠遇襲 白宮：不排除川普會晤伊朗總統

2019-09-16 04:39

油田受襲凸顯防守不力 沙國股市一度重挫逾3%

2019-09-15 17:53

影／印度中部暴雨成災 祈雨蛙成婚僅2個月就離婚

2019-09-15 18:24

這一炸凸顯全球原油體系脆弱 國際油市走進危險境地

2019-09-16 00:02

英相強森拚脫歐 訂十天大計

2019-09-15 23:43

沙國可望在今天結束前恢復3分之1產量 恢復全部產量需數周

2019-09-16 10:37

沙國油廠遇襲 中東風險升至「空前水準」

2019-09-15 23:17

鄭永年：中美是制度之爭 貿易戰只是表現形式

2019-09-16 12:25

前首相小泉對兒子寄厚望 盼讓日本成為無核國家

2019-09-15 19:38

法政府推動退休金改革 預示多事之秋

2019-09-15 22:51

吃生蠔卡一聲以為咬斷牙 男吐出48粒珍珠

2019-09-16 15:34

美經濟萎縮風險 升高

2019-09-15 23:50

一天少500萬桶！沙國油產減半 衝擊能源市場牽動油價

2019-09-15 17:05

報復沙國油設施遇襲 華郵：川普政府考慮嚴厲軍事反擊

2019-09-16 12:37

日本高齡人口創新高 65歲以上約3588萬人

2019-09-15 19:41

貨幣寬鬆 降息導致「三正三負」

2019-09-16 00:17

扯！女子夢見吞下訂婚戒指 起床戒指在肚裡

2019-09-16 15:03

川普宣布必要時釋出美國戰略儲油 維持油市充分供給

2019-09-16 07:35

英國自由民主黨表明 將否決任何脫歐協議

2019-09-15 22:56

沙國油廠遇襲日產量大減5成 油價恐大漲

2019-09-16 00:00

攻擊沙國油廠 龐培歐直指伊朗主使、川普熱線沙國王儲

2019-09-15 17:05

要打入美國上層階級 家庭收入須達這個數目

2019-09-15 23:11

印度觀光船隻翻覆 至少12死數十失蹤

2019-09-16 04:38
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top