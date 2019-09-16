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「公共負擔」掀恐慌 美國無健保者去年暴增至2750萬

2019-09-16 14:38世界日報 編譯孫梁╱綜合15日電

聯邦人口普查局日前最新公布的資料顯示，參加醫療補助計畫(Medicaid)的低收入群體減少，是去年沒有健康保險的人增多的主要原因，可能與擔憂川普政府把領取福利的移民視為「公共負擔」(public charge)有關。

「美聯社」報導，在2018年沒有健保的美國人增加190萬人，為近十年來的首次升高，全年約2750萬人沒有保險，占美國人口的8.5%，為經濟強勁增長中很不尋常的現象。

西語裔在沒有健保的人群中增加最多，去年增多1.6%，近18%的西語裔沒有保險，而沒有保險的非西語裔白人、非裔和亞裔則沒有太大變化。

凱瑟家庭基金會(Kaiser Family Foundation)指出，沒健保的人增加最多的群體是拉美裔和非公民，原因之一是川普政府實行限制移民的政策，不讓移民享有Medicaid等政府福利。

健保是民主黨2020年總統參選人的重要議題，但激進派和溫和派的健保政策存在分歧，激進派的聯邦參議員桑德斯和伊麗莎白．華倫是主張政府為所有人提供保險，而溫和派的前副總統白登則贊成擴大歐記健保，增加為公民和合法居民提供的政府保險計畫。

國會民主黨人認為，是川普政府對「可負擔健保法」(Affordable Care Act，俗稱歐記健保)的破壞，導致沒有保險的人增多。而川普政府則認為是歐記健保的保費太高，使中產階級不符合健保補貼的標準，如果不解決歐記健保存在的問題，沒有保險的人將會繼續增多。

健保問題專家指出，沒有保險的外國出生者增加顯著，包括已成為美國公民的人在內。移民家庭通常既有外國出生的成員，也有在美國出生的人，由於移民家庭的擔憂，2018年沒有保險的移民兒童大幅增加，在已成為公民的移民兒童中，沒有保險的比重2018年占到8.6%，增多2.2%，沒有保險的比重在不是公民的兒童中更高。

專家指出，許多兒童符合參加政府保險計畫的條件，但因多種原因而沒有參加，包括川普政府的嚴苛規定，把領取Medicaid等福利的移民視為公共負擔，將拒發他們綠卡。

保險健保移民
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