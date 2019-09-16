紐約禁售香味電子菸 州長葛謨下緊急令

2019-09-16 14:23 世界日報 記者 世界日報 記者 朱蕾 ╱紐約報導



紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)15日宣布緊急行政行動，禁止在紐約州銷售香味電子菸，這是全美為保障生命安全、打擊越來越多青少年吸電子菸的一系列行動的最新措施；葛謨指示州警和衛生廳立即合作，對於向未到法定購菸年齡的青少年出售香菸的零售商加強執法力度，違反者可能會受到刑事懲處，他還宣布將推動立法禁止向青少年和兒童欺騙性銷售電子菸。

葛謨表示，州衛生廳長本周將向州公共衛生和健康計畫委員會提出建議，委員會預計在兩周內發布有關禁止電子菸的緊急法規。另據美聯社報導，該禁令不會影響菸草和薄荷味的電子菸。

近期在全美33個州內，確診了逾450宗嚴重呼吸道疾病，其中包括五起死亡個案，患者都與近日吸用有香味的電子菸有直接相關，聯邦衛生官員日前敦促民眾停止吸用有香味的電子菸，直至釐清大量嚴重呼吸道疾病病例是否與有香味的電子菸有關。有香味電子菸內的THC(四氫大麻酚)化學物質比大麻還讓人精神興奮，且會出現呼吸短促、疲勞、胸痛及嘔吐等症狀，吸用者大多是年輕人。

「今天(15日)我們領先全國採取行動，來打擊紐約正在面臨的公共健康危機」，葛謨表示：「水果和糖果味電子菸製造商，有意且毫無顧忌地將年輕人作為目標銷售群體，我們要結束這種現象；另外，不道德的商店明知故犯，向未成年人銷售電子菸產品，全州都將對此加強執法。」

根據州衛生廳的數據，使用電子菸的青少年急劇增加，主要是受到電子菸味道的吸引，全州近40%的12年級學生和27%的高中生在使用電子菸，香味是吸引他們使用的主要原因；2018年，27.4%的高中生抽電子菸，比2014年高出160%；雖然紐約州高中生的吸菸率從2000年的27.1%下降到2016年的歷史最低點4.3%，但推廣香味電子菸正在轉變這一下降趨勢。

州衛生廳廳長朱克(Howard Zucker)表示，電子菸營銷時強調薄荷巧克力、泡泡糖、櫻桃可樂等口味，並試圖傳達「這些對使用者無害」的欺騙性觀點；2017年對紐約州15至17歲青少年使用電子菸產品的調查中，19％的青少年表示，口味是他們第一次嘗試使用電子菸的原因，27％的人認為口味是維持使用的原因；研究還顯示，2016年有近78％的高中生和75％的初中生看到過菸草促銷廣告。