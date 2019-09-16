綠卡回中國 身份認證將更便捷

2019-09-16 14:26 世界日報 記者 世界日報 記者 張越 ／洛杉磯報導



中國國家移民管理局11日公布「出入境證件身份認證管理辦法」，並且開發入境證件身份認證平台，今後公共服務部門和其他行業，可以依此平台，對出入境證件做身份認證，達到為境外人員辦事辦證提供更快捷便利的服務。這意味著，持有美國綠卡的中國公民，回國辦事或旅遊，將會享有更多便利。不過目前該平台正在建設，大約今年底才可能正式實施。

不過這項利好，只針對僑居海外的中國公民，例如美國綠卡持有者。如果已經歸化為美國公民，則無法享受，只能按照外國人對待。

很多僑居海外多年的中國公民，由於中國身分證已經過期，導致回中國時的日常生活遭遇諸多不便，因為現在回國需要身分證的機會越來越多，使用護照有很多不便。

華僑王先生表示，由於僑居美國多年，身分證早已過期，所以每次回中國都只能使用護照，但護照很不方便。比如乘坐高鐵，如有身分證可以直接在取票機上取票，由於機器很多，基本上不用排隊。但若持有護照，只能去人工窗口，通常大牌長龍，很耽誤時間。此外，如果想要去銀行開戶等，使用護照也會有很多麻煩，有時候甚至銀行不受理。

截至目前，中國的護照和身分證認證，並沒有聯網，導致很多地方甚至酒店等行業，只承認身分證而不承認護照信息，有時連辦張手機號碼都不行。有過類似經歷的王小姐表示，回國如果使用護照，很多服務都會被拒絕，比如辦理手機號，在很多地方都只能使用身分證，如果拿護照去辦理，會引起懷疑，她就被拒絕辦理過。此外，還有住旅館等問題，如果拿著一本護照去住酒店，會遭遇不少酒店拒絕，他們會建議住涉外酒店。

為了讓持有護照的外國僑民能有更多便利，中國國家移民局目前開發出入境證件身份認證平台，免費提供出入境證件身份認證服務，依法依規應當查驗個人身份信息的經營者，可按照該「管理辦法」對需要實名認證、實人認證、證件電子信息識讀業務等，在認證平台進行認證。該認證平台開通後，境外人員從10月份起，即可憑持用的出入境證件辦理交通運輸、金融、教育、通信、醫療、住宿等35項公共服務，年底前基本實現出入境證件便利化應用工作目標。

這意味著，如果去銀行開戶，銀行可以到這個身份認證平台，認證持護照者的身份，即可辦理業務，確實會方便不少。

不過也有人擔心，自己隱私可能受到影響。比如，銀行或者手機店，會不會把自己的信息洩露出去，導致騙子電話至沓？對此，管理辦法專門作出具體規定，對違反相關規定的使用單位設立明確懲戒措施，直至移送線索追究法律責任。