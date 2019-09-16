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遭刺8刀華裔月嫂：心裡的痛遠大於身體的傷

2019-09-16 13:52世界日報 記者劉大琪／紐約報導

2018年9月21日淩晨3時30分左右，法拉盛華人月子中心月嫂王玉芬(Wang Yufen，音譯)突然持刀刺傷三名嬰兒和兩名大人，同樣擔任月嫂的王阿姨是兩名成人傷者之一；事發至今的300多個日子，她努力想忘了那個淩晨，看書、寫字、學跳舞，通過參加各種活動轉移注意力，建立新的生活重心；雖然案子審理進展得很慢，但她說：「要勇敢堅強地面對每一天的生活。」

年逾60歲的王阿姨祖籍四川，多年前通過在美生活的丈夫移民來紐約，因為生性要強、獨立，還來不及適應不同的文化和環境，便開始辛勤打工，希望盡力為家人打造更好的生活；「來美國後本本分分工作，不怕苦不怕累。」不管是做清潔工、還是上門保母、或月子中心月嫂，都沒有畏難過。

「只是從來沒想過會遇到這種事」，她說，當時身中八刀後住院多天，後又轉至康復中心，經歷長時間的療傷過程，但散布在嘴角、手臂、腹部、大腿等身體各個部位的傷口依然未癒，「我本來是個完整無缺的人，如今滿身傷疤、成了殘疾，心裡的痛遠大於身體的傷。」

但她也說，自己不願開口求人，不想給任何人添麻煩，遠在中國的孩子，至今仍不知她的遭遇。

過去的一年，王阿姨一直期待案子審理能有進展，但53歲的王玉芬至今仍在獄中，多次開庭的結果都是其精神鑒定報告未出爐、難受審；王阿姨說，自己沒收過一分錢的工傷賠償，而因丈夫健康狀況不好，家中的經濟來源全在她身上。

王阿姨表示，為了忘記那一晚，她幾乎每天都到法拉盛的圖書館看書、轉移注意力，因為之前喜歡跳舞，凡是聽說有團體在招人參演活動，她都積極報名，希望結識志同道合的朋友；但喜歡孩子的她，由於傷病身體難恢復如初，恐怕再也無法重返月嫂的工作崗位。

月子中心紐約
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