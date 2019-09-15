「全美十大最輕鬆監獄」 行賄「慾望師奶」霍夫曼想到灣區服刑

2019-09-15 23:06 世界日報 編譯組╱灣區14日電



麗西蒂霍夫曼(Felicity Huffman)，因名校賄賂案而被判刑14天，她要求來灣區都布林的監獄服刑。(美聯社) 分享 facebook

因名校賄賂案而被判刑14天的女星麗西蒂霍夫曼(Felicity Huffman)已要求來灣區服刑。為什麼要來灣區服刑？因為這裡天氣好，而且最輕鬆。

全美都在想像，這名因為扮演「慾望師奶」而聞名於世的好萊塢女星服刑時將會是怎樣的。她要求到東灣都布林(Dublin)的聯邦女子監獄(FCI)服刑，2009年時這個監獄曾被富比世雜誌選為「全美十大最輕鬆監獄」。

富比世當時說，監獄位於灣區，因此有絕好天氣，十分適合家人探訪。霍霍夫曼的律師也說，在灣區服刑，她的洛杉磯家人容易前往探訪。

好萊塢八卦雜誌TMZ報導，霍夫曼打算10月25日去監獄報到。FCI的囚犯手冊說，霍夫曼每天早上可睡到六點半才起床，周末更可睡至10點半。

監獄有陽台(sun decks)，霍夫曼每天至少可享受1小時日光浴。監獄還有「髮型屋」，她可以在這裡剪髮和染髮，有吹乾機、捲髮器，以及燙頭髮的熱板。

這個女子監獄很有名，入住過這裡的名人包括好萊塢著名淫媒海蒂佛萊絲(Heidi Fleiss)，以及赫斯特報業女承繼人帕蒂赫斯特(Patty Hearst)。

在轟動全美的名校賄賂案中，霍夫曼花了1萬5000美元為女兒偽造SAT分數；她在宣判時流淚道歉說：「我蠢，我錯了。」