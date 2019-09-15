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考勤門禁靠人臉辨識 耐能技術獲台銀採用

2019-09-15 19:37中央社 台北15日電

台灣科學家劉峻誠在美國創辦的耐能（Kneron）在人工智慧（AI）領域表現亮眼，臉部辨識技術受到台灣銀行採用，使用在門禁與考勤管理系統。

臉部辨識相關應用正在幾個亞洲國家風行，包括安全系統、支付服務、公共交通、旅遊和飯店服務等。台灣銀行從內部安全系統做起，尋求在服務上使用更安全的臉部識別技術。

劉峻誠向中央社表示，耐能公司與東宜資訊（TIIS）的合作技術，已經正式使用在台灣銀行的內部門禁與考勤管理系統。東宜資訊是耐能在系統集成的合作夥伴，與台灣銀行合作建置門禁安全和考勤管理系統，此案例是耐能在各種臉部識別應用裡的一個成功範例。

身為耐能創始人兼首席執行長，劉峻誠表示：「很高興有一家大型金融機構肯定我們一直在努力的方向，這是市場上最適用的人工智能解決方案。這只是一個開始，我們會透過更多新產品，繼續證明我們技術的實用性。」

劉峻誠現年38歲，畢業於國立成功大學電子工程系，擁有加州大學洛杉磯分校（UCLA）電子工程學博士學位，2015年在美國加州的聖地牙哥創立耐能公司，研發終端人工智慧（Edge AI）。

耐能日前在美國的比賽中，擊敗中國一家AI獨角獸，居全球羽量級人臉辨識演算法的領先地位。

隨著臉部辨識技術的普遍，出現不少攻擊系統的手法，包括使用照片、影片或立體的面具，而根據耐能公司提供的資料，耐能的臉部辨識技術可以達到99.95%的準確率，能有效阻擋多種攻擊，擁有100毫秒以下的識別速度。

台灣銀行電子金融部門負責人黃世欽向中央社記者表示，初步規劃將臉部辨識門禁與考勤管理系統，優先適用在內部成立的創新實驗室（Inno Lab），目前正在測試階段，預計11月上線，實際將人工智慧技術運用在內部管理流程之中；若成效好，再評估是否推廣到全行適用。

AI洛杉磯人臉辨識
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