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第三輪辯論火花不足 參選人未見明顯消長

2019-09-14 17:20世界日報 編譯劉煥彥／綜合13日電

12日晚間舉行的民主黨第三次總統初選電視辯論會上，儘管每位參選人都賣力表現，前副總統白登及佛蒙特州聯邦參議員桑德斯也一如預料成為他人猛攻對象；麻州聯邦參議員華倫更首次與白登同台，卻未出現了外界希望看到的火花，而整場辯論亮點也不夠。

美聯社分析，這場辯論會結束後，十位參選人的個別優勢並未明顯消長，民主黨總統初選局面大多仍維持現狀，沒有人明顯受惠或失敗。

白登這次表現比之前兩次沉穩，雖然是主要目標，卻也擋開了大部分砲火；多位參選人尖銳抨擊桑德斯的全民健保方案，但他穩住陣腳，沒有失分。

華倫首次與白登同台，原本外界預期甚高，沒想到兩人擦不出什麼火花。與之前兩次電視辯論相比，華倫這次相對處於守勢，並以動人的個人故事結尾。

目前距離愛阿華州初選還有五個月，因此民調前三名的白登、桑德斯及華倫可能要在離初選更近的時候，彼此才可能開始惡戰。

若白登民調支持度依然領先群雄，華倫也得以維持選戰動能，雙方有可能在接下來幾個月才會認真攻擊對方。

至於加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)與新澤西州聯邦參議員布克(Cory Booker)，這次陳詞都乾淨俐落，只是因為有十人同台，他們很容易就淹沒在其他人的講話中。

另外，年紀與經驗首次成為民主黨總統初選電視辯論的重點話題，44歲的前聯邦住房部長卡斯楚(Julian Castro)這次明白指出，應該要讓年輕一代擔當大任了，而且他特別針對76歲的白登。

卡斯楚在開場陳詞就說：「我們的問題不是從川普開始的，只擁抱老舊想法是不會解決問題的。」

電視辯論桑德斯民主黨
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