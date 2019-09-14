「衝鋒槍為你準備好」歐洛克限槍 遭共和黨州議員威脅

2019-09-14 17:20 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合13日電



民主黨總統參選人歐洛克在12日晚上的初選辯論中，誓言他將收回美國許多槍擊屠殺事件使用的衝鋒槍，結果德州一個共和黨州議員推文宣稱他為歐洛克準備了一把衝鋒槍；這種幾乎公然威脅的信息立刻遭到各方指責。

州議員凱恩 (Briscoe Cain)推文向歐洛克說：「我的AR(衝鋒槍)已為你準備好。」

歐洛克的家鄉德州艾爾巴索上月3日才發生槍擊事件，造成22人喪生；他在辯論中談到支持強制購回攻擊武器的計畫時說：「如果那是用以在戰場上殺人的武器，我贊成。」

「我們看到這種武器被用於對付兒童…我們會拿走你的AR-15、你的AK-47(衝鋒槍)。」歐洛克說，「 我們不會再任其被用來對付我們的美國同胞。」

凱恩的推文出現後，歐洛克推文回應說：「這是死亡威脅。州議員，你顯然不應擁有AR-15，其他人也不應該。」

凱恩的推文因違反推特禁止威脅他人的法規，稍後被推特撤銷。

這項交鋒再度引爆網路上的槍械論戰，因為民主黨雖然主張加強管制槍械，可是沒有像歐洛克這樣誓言收回美國民眾擁有的數百萬支衝鋒槍。

過去兩個月美國接連發生槍擊屠殺事件，其中兩宗發生在德州，促使曾任德州聯邦眾議員的歐洛克把管制槍械列為重要的競選政綱，積極主張限槍；他的表現12日在休士頓舉行的初選辯論中，贏得同台對手稱讚，不過他的競選氣勢並未因此提高。

歐洛克後來接受媒體訪問說，凱恩的推文比他的任何談話，更鮮明地顯示這種武器不應讓人能輕易獲得，「任何人都不應能拿著AR-15對著別人說，『如果我們意見不同，就讓你嘗嘗我的AR-15的滋味』。這絕對不對。」