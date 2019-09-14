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「這是白人主義情書」共和黨廣告 焚燒歐凱秀照片

2019-09-14 17:21世界日報 記者顏伶如／綜合報導

共和黨政治行動委員會出資拍攝，選在12日晚間民主黨初選辯論時段播出的一支電視廣告，片頭開始便是民主黨紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)照片被燒毀，接下來畫面切入一堆堆骷髏頭擺在地上的黑白影像；來自加州的柬埔寨裔共和黨員伊莉莎白王(Elizabeth Heng)擔任廣告片旁白說道：「這就是社會主義的面貌。」

廣告片中呈現了柬埔寨的赤棉共產政權(Khmer Rouge)，暗喻社會主義的危險；就在這支電視廣告播出的數周前，德州艾爾帕索(El Paso)才剛發生信奉白人民族主義的槍手濫殺22人的槍擊案，創下美國史上針對鎖定拉裔民眾為目標的最慘重屠殺案。

艾爾帕索槍擊案發生之後，許多西語裔民眾紛紛表示，為生命安全感到擔憂，很怕今後成為白人民族主義者的下手目標。

出資製作這支電視廣告的「共和黨新面孔」(New Faces GOP)政治行動委員會在網站發表聲明指出，成立宗旨在於「協助提升新一代的共和黨員」，還要招兵買馬讓多元化的候選人加入陣營。

歐凱秀是目前國會當中約40位西語裔議員之一。她曾接獲死亡威脅，也是被川普總統點名「回去自己國家」的四位少數族裔女議員之一；「共和黨新面孔」的電視廣告播出後不久，歐凱秀便表示，這支廣告是「寫給共和黨白人民族主義事例的一封情書。」

13日早晨，大批推特網友要求杯葛播出這支廣告的美國廣播公司(ABC)；某些網友則為美國廣播公司緩頰表示，廣告片只在特定電視台播出而已，例如辛克萊廣播集團(Sinclair Broadcast Group)旗下電視台。

部分團體則批評美國廣播公司播放這支廣告片無疑助長暴力，如此作法「完全不負責任」。

美國廣播公司發言人則拒絕表示評論。

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