兩個老白男老是說錯話 川普vs.白登大選會像失言大賽

2019-09-14 17:19 世界日報 記者胡玉立／綜合報導



歡迎來到可望由白登和川普對決的2020年總統大選；這兩位同樣70多歲的男性政治人物，一個太常說錯話，讓人對他是不是適合當總統感到懷疑；一個說錯了太多話，多到社會大眾已經見怪不怪；這場兩人對決的大選，保證失言連連，甚至笑聲不斷。

白登多年來不斷說錯話，多到他把這些失言轉化為自己和藹可親、未經修飾的象徵；但這位76歲的老資格民主黨參議員和民主黨總統大選領頭羊，一言一行正受到越來越嚴格的檢視。

在民主黨候選人最新一場電視辯論後，具有影響力的保守派布萊巴特新聞網(Breitbart)斗大標題是：「錯誤百出：白登在第三場辯論裡的9次失言、說謊和尷尬時刻」。

雖然多數人都同意白登表現不錯，沒有嚴重失誤，但布萊巴特的砲火並非孤軍奮戰；就連流行音樂網站Spin都來參一腳，指白登一度「聽起來像是在隨意排列冰箱上的磁鐵詩句。」

國家評論（National Review）這個堪稱理智的保守派媒體，則稱白登是「打了肉毒桿菌、胡言亂語的溪流」，說他「不適合當總統」。

至於川普，以他的年齡來說身體很不賴，不像白登的健康似乎面臨一些挑戰，但川普的說話和推特發文內容，愚蠢古怪的程度恐怕比白登更大。

12日的辯論會上，白登無厘頭地勸告國人「晚上一定要把電唱機打開」。但幾小時前，川普告訴記者他會錯過民主黨辯論現場直播時，提到了一種古老技術，說他不得不用某種方式錄下來。

白登被人抨擊語法奇怪、引用不明，但川普任意說出不正確的字詞，同樣漏洞百出。台下的聽眾時不時感到困惑之際，也只能一笑置之。

2020年總統大選想必會有很多笑點，它們不見得容易於理解，而且很可能不是故意的。