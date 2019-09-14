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老白人之戰 民主黨三強鼎立後輩望塵莫及

2019-09-14 17:22世界日報 記者顏伶如／綜合報導

周四晚間在民主黨初選辯論會上，前副總統白登(Joe Biden)與自由派參選人唇槍舌劍，從健保到移民問題一路激辯，反映出民主黨溫和派與激進派的理念分歧，壁壘分明；白登堪稱整晚的主角人物，對於兩大競爭對手佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)、麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)強硬回擊，左批桑德斯為社會主義者，右打華倫的富人稅政見。

白登在先前的辯論會中曾有語焉不詳的差錯，對於同黨人士的建言也顯得措手不及；相較之下，他在這場辯論上表現好轉，發言簡單有力，主打重點訴求。

在歐巴馬總統任內擔任過兩任副總統的白登，在辯論會上力挺歐巴；他說，八年來一直與歐巴馬站在一起，度過高低起伏，嘗盡冷暖。

然而，白登的表現仍有弱點；辯論會進入尾聲之際，他提到學校種族整合時，對於教師與教育資源缺乏的問題，似乎像是隨口漫談，甚至建議家長可以放錄音帶給孩子聽，以便增加孩子的詞彙，接下來又對西語裔美國民眾面臨的問題，發表長篇大論。

同台辯論的參選人、前住房及城市發展部部長卡斯楚(Julian Castro)開玩笑說：「講得真多。」

民主黨初選走到這個階段，大致上已呈現三強鼎立局面，這場辯論會的結果似乎對選情影響不大；過去這個月來，白登、桑德斯與華倫不管是全國民調或初選州的民調表現，都已在20多位參選人當中脫穎而出。

如此結果並不讓人意外，這三位較其他民主黨參選人較為年長的政壇前輩，投身初選之時都已經擁有全國知名度的個人品牌形象，三人的競選策略都能清楚傳遞訊息，這是其他挑戰者所缺乏的優勢。

儘管民主黨內要求爭取年輕選民、加強多元化的聲浪不斷，但同樣年逾七旬且身為白人的白登、桑德斯與華倫，在這場民主黨2020年黨內初選中，還是處於其他參選人難以並駕齊驅的領先地位。

卡斯楚在12日晚的辯論台上，就特別針對白登凸顯這個問題；卡斯楚似乎還暗示，白登的頭腦不夠敏銳。兩人針對健保議題交鋒時，白登否認他的健保政見是要民眾付錢買聯邦醫療保險(Medicare)，這時卡斯楚大叫說「你忘記了兩分鐘前才說過的話嗎？」

卡斯楚也一再暗示，白登連對自己健保方案說過什麼東西都不記得；不過，卡斯楚此舉並未得分，反而招致不少負評。

民主黨卡斯楚健保
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