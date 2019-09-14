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命懸一線？情侶網紅又拍危險照

2019-09-14 16:21聯合報 記者田思怡╱即時報導

秘魯安地斯山的Laguna Humantay湖以綠松石色的湖水、險峻的高山和石堆聞名，現在因為一對旅遊網紅情侶在懸崖邊拍了一張危險照片，這座湖的名氣更大了，

凱利．卡斯蒂爾（Kelly Castille）和科迪．沃克曼（Kody Workman）這對美國情侶在Instagram貼出他倆在湖面上方幾百公尺的懸崖拍的照片，沃克曼支撐著卡斯蒂爾，底下是萬丈深淵。

兩人寫道：「玩命與冒險有差別。在眾人期待你過平靜和缺少運動生活的背後，是開放和無限可能。別讓你被那些不敢生活的人打垮你的生活。」

這番話像是為兩人辯護，這對情侶今年4月貼出一張類似的危險照片而遭到撻伐。那張照片是在峇里島拍的，沃克曼站在高牆上的游池裡，抓住懸掛在泳池邊的卡斯蒂爾。

這對情侶當時被批評後表示，他們只是在玩視覺效果，游泳池下方8公尺還有一個泳池，並宣稱這代表他們對彼此的信任。

新照片在8月28日貼出，已獲得1萬4000個讚，也有很多人留言批評。一人留言：「他為何總是把妳掛在懸崖？」另一人說：「手一鬆，妳就完了。」

這對情侶接受CNN訪問表示，他們這次也是玩視角效果，他們一點都不害怕。「我們彼此信任，絕不會做出危及生命的事。」

「這些視角照片只是避開周圍的某些元素，這張照片利用框架來製造戲劇化的視角。」

他們也否認這些照片會鼓勵他人涉險，「我們從不關心某地的某人在某一天突然模仿我們。我們相信每個人都能自己做決定，決定該做什麼，不該做什麼。這是我們創作的出口。」

這對情侶也不希望被稱為網紅。「這是我們表達自我的平台，以後也是。」

凱利．卡斯蒂爾（左）和科迪．沃克曼8月在Instagram貼出他倆在秘魯Lagu...
凱利．卡斯蒂爾（左）和科迪．沃克曼8月在Instagram貼出他倆在秘魯Laguna Humantay湖湖面上方幾百公尺懸崖拍的照片。取自KELLY+KODY@positravelty
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凱利．卡斯蒂爾（左）和科迪．沃克曼4月在Instagram貼出在峇里島高牆游泳池...
凱利．卡斯蒂爾（左）和科迪．沃克曼4月在Instagram貼出在峇里島高牆游泳池拍的照片。取自KELLY+KODY@positravelty
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情侶網紅
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