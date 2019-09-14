嘉惠中產階級 川普保證再減稅

2019-09-14 13:26 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合13日電



川普總統12日到巴爾的摩參加共和黨國會議員餐會，承諾還要提出薪的減稅措施。 法新社 分享 facebook

白宮經濟顧問庫德洛12日說，川普總統可能在明年大選前提出新的減稅計畫，希望能嘉惠中產階級和小企業；而川普當天向正在巴爾的摩舉行年度退休會的眾院共和黨人發表談話時，也保證再度減稅。

不久前才批評巴爾的摩鼠輩橫行的川普，保證共和黨將為「像巴爾的摩這些被幾十年來的失敗和腐敗統治摧毀的城市奮戰」，宣稱重重管制、重稅、和「毫無限制的移民」等「左翼議程」破壞法治，並導致美國內城區破敗凋敝。

川普強調他的施政成就，包括2017年通過減稅1兆5000億元，並保證提出新的減稅方案。

他說：「我們正研擬為中產階級減稅的非常、非常振奮人心計畫，那將是對勤奮工作的中產階級非常、非常實質的減稅。」

庫德洛接受福斯商業新聞網訪問時也表示：「你們很可能看到為中產階級和小企業減稅的新計畫推出。」

他強調「近期內不會出現什麼」，因為「我們相信經濟情況相當健全」，不過更長期而言，減稅「有何不可？」

庫德洛接受CNBC訪問時，也表示他贊成共和黨籍的佛羅里達州聯邦參議員史考特放出的減稅風聲。

史考特12日上午推文說，他前一天與庫德洛討論過經濟情況，而等國會結束休會，「我們應該立刻開始研擬計畫，根據財政部收到的關稅，為中產階級家庭和勞工減稅」。庫德洛沒有說明他是否曾就此詢問川普的意見。

白宮過去一周對減稅和其他刺激經濟措施傳出各種混亂信息。川普11日宣稱，他「目前並未研究減稅。我們沒這種必要」。但是，他10日說，他對降低薪資稅已考慮了很久。在此之前不到一天，白宮官員否認他們考慮降低薪資稅。

「華盛頓郵報」早就報導白宮有意降低薪資稅，以防止經濟成長減緩。面對媒體詢問，庫德洛12日說，他不願太早談論選前減稅，不過短期降低薪資稅毫無作用，還不如降低個人稅率、甚至縮小稅級更簡單。

他也提到州和地方稅扣減限制，但強調這只是各種可能考慮的方案。

川普12日到巴爾的摩，當地挺川人士在路邊相迎。 美聯社 分享 facebook