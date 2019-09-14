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貿易戰及減稅發酵 小企業棄川普 挺民主黨居多

2019-09-14 13:14世界日報 編譯黃秀媛／綜合13日電

川普日前到北卡羅來納州造勢，支持者舉牌相迎。 路透社
川普日前到北卡羅來納州造勢，支持者舉牌相迎。 路透社
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美國的小企業老闆2016年大多支持川普總統，可是新的民調顯示，中美貿易戰和川普施行的減稅利益不一，使他們對明年是否繼續投票給川普心意動搖。

8月初對700家小企業進行的意見調查，發現有37%小企業老闆偏向支持川普，44%偏向民主黨人選。

相形之下，2016年初的類似調查，有38%小企業老闆支持川普，21%支持民主黨的喜萊莉‧柯林頓。

不過，在今年5月的另一項民調，有44%小企業老闆表示川普最支持他們的利益，25%認為民主黨人選對他們較好。

「國會山莊報」13日公布的全國民調則顯示，川普在共和黨選民中的支持度雖略微下降，可是在所有選民之間聲望大致保持穩定。

共和黨選民有83%認可川普的施政表現，比將近一個月前降低兩個百分點。所有選民則有47%認可川普，比率提高一個百分點，另外53%不認可他的表現。

普林斯頓大學政治學教授賴特強調，川普仍有充分時間挽回小企業老闆的支持，尤其接受調查者有57%表示對公司展望有點樂觀或非常樂觀。

宣稱打算投票給民主黨的小企業老闆，有18%偏向白登，桑德斯和伊麗莎白‧華倫各獲得8%支持，6%支持賀錦麗，4%支持布塔朱吉。

美國的小企業是可能左右選舉結束的重要投票勢力，也是競選捐獻的一大來源。美國共有560萬家員工少於500人的企業，絕大多數員工不到100人。如加入自雇業主，總數更增加到2000萬家，全體從業員約有8000萬人。候選人對小企業問題的立場對這些選票影響極大。

希望減輕稅捐和管制負擔的小企業老闆，向來比較偏向共和黨。全國小企業商會去年的調查顯示，有38%小企業老闆自稱是共和黨員，28%是民主黨員，另外35%無黨派或支持別的政黨。

川普的減稅計畫曾使小企業的樂觀心態在去年8月達到歷來最高峰，可是減稅雖對大部分小企業有幫助，利益卻有限。新稅法使報稅更複雜也讓小企業氣惱，有點幻想破滅之感。

貿易戰更使許多小企業提心吊膽，約有37%表示關稅使他們的作業成本提高，有一半因此對顧客提高售價。

川普12日到巴爾的摩，當地反川人士在路旁舉牌示威。 法新社
川普12日到巴爾的摩，當地反川人士在路旁舉牌示威。 法新社
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川普日前到北卡羅來納州造勢，支持者舉牌相迎。 路透社
川普日前到北卡羅來納州造勢，支持者舉牌相迎。 路透社
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川普民主黨共和黨
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