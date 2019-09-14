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大選即使翻盤 川普主義恐在華府繼續

2019-09-14 13:10世界日報 記者胡玉立／綜合報導

政治評論人士認為，即使川普連任失敗，也很難想像他會在政治舞台保持沉默。 路透
政治評論人士認為，即使川普連任失敗，也很難想像他會在政治舞台保持沉默。 路透
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威斯康辛州國會眾議員山森布雷納（Jim Sensenbrenner）宣布將離開失去功能的華府，成為第14位退出華府的共和黨人；若照這種速度，今年共和黨議員退休人數很可能逼近去年34人的歷史性高峰，那股高峰當時曾預示了2018年民主黨浪潮到來。

但最新一波的共和黨退休浪潮被認為是共和黨組成結構的變化，而不是國會整體黨派架構的轉變；雖然大多數屬於保守派的退休議員，私下都對川普總統領導的黨派方向感到不安，但這14名退休議員有九人出自共和黨安全地區，民主黨不太可能在那裡造成太大挑戰；因此，即便明年總統大選翻盤，川普引發的風潮不會就此終止。

「國家雜誌」（National Journal）刊登的文章指出，平心而論，共和黨這股大規模退休浪潮，要在明年總統大選過後很長一段時間，才會產生出較大影響力。共和黨新生代陣容在川普離開政治舞台後，是否仍為川普主義效忠？川普對貿易和移民的非正統觀點，反映出當前國會裡少數共和黨人的感受；這批新成員是否會支持這種觀點？他們會不會是新共和黨路線的基本成員？

新一代共和黨人會更像極力推崇川普「美國優先」（America First）外交政策的共和黨佛羅里達州眾議員蓋茨（Matt Gaetz）？還是會更像威斯康辛州聯邦眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）這樣受人敬重的外交政策之聲和前反情報官員？當這問題有了答案，或可看出決定美國未來的政治端倪。

政治評論人士認為，即使川普連任失敗，也很難想像他會在政治舞台保持沉默；他的推特訊息量鐵定仍然很大，會設法迫使共和黨人在他的後總統時期，保持對他的忠誠。

評論指出，不要指望2020年新一屆國會新兵會有太大變化。雖然共和黨人在一些支持情況不穩定的地區推出更多元的候選人陣容，但很少有人批評川普那些非常過分的行為。眼看初選爭議紛紛，對總統的忠誠至關重要；即使是在整體選民未必喜歡川普的郊區戰場，情況也是如此。

很難想像在「後川普世界」，情況會有重大轉變。川普已預示共和黨人將更加依賴工薪階層的白人選民，這些選民與他直率的民粹主義作為，息息有關。至於支持對移民和貿易採取務實做法的富裕郊區地區，不和共和黨走在一道已經有段時間了。川普離任後，也將繼續從他的推特發文，煽動政治抱怨。

川普有可能只再擔任總統一年，但他的政治作風和態度，勢將對美國產生長久影響。

共和黨川普移民民主黨
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