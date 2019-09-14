皮膚看似橙色 川普怪罪節能燈泡

2019-09-14 13:05 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合13日電



川普抨擊省電燈泡，稱他皮膚看起來是橙色是節能燈泡所致。 路透社 分享 facebook

川普總統12日晚間在巴爾的摩舉行的眾院共和黨人會議中，把許多環保議題拿來抨擊一番；他揶揄省電燈泡「讓他（皮膚）看起來變成橘色」、比傳統燈泡貴上好幾倍；並抨擊巴黎氣候協議只會讓美國不能做這做那，「還拿走美國的財富」。

有線電視新聞網（CNN）報導，川普在12日會議的晚宴致詞，一講就是一個多小時，把許多環保議題都數落了一遍。他認為省電燈泡比傳統的鎢絲燈泡貴了好幾倍，燈泡光線也有問題。

他說，「（省電）燈泡是怎麼回事？我覺得，我們被迫使用的這些燈泡，最大問題是我老是看來變成橘色的」，這番話讓台下哄堂大笑。

川普不是第一次抨擊省電燈泡，他過去多次以此為攻擊環保及能源限制的象徵。

聯邦環保署（EPA）上周解除了多種燈泡的能源效率限制，被環保團體視為川普政府對因應氣候變遷及環保走回頭路的最新舉措。

這些限制是在歐巴馬政府末期訂定，原本將在明年1月生效，而川普政府認為若按計畫實施將使得燈泡價格漲翻天。

川普12日晚間也沒放過巴黎氣候協議，2017年6月他已宣布美國退出該協議。他指出，「他們會拿走我們的財富，他們會說有些事情我們不能做，我們不能用石油及天然氣，我們啥都不能做，這原本將是對事情最大的曲解，而且無法改善環境」，反而將會「懲罰」美國，而外國污染者卻能明目張膽地繼續做下去。

報導提到，根據巴黎氣候協議，原本歐巴馬政府承諾在2025年前將美國排放二氧化碳的程度大減26%至28%，降低至2005年的水準之下。

川普在12日演說中，還大力宣揚在他競選政見中的美國「能源爭霸」，並且誇讚美國空氣品質及水質，「今天我們有最乾淨的空氣，有25年來最乾淨的水」。