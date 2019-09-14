名下酒店列最佳 川普自豪推文讚

2019-09-14 13:01 世界日報 編譯 世界日報 編譯 盧炯燊 ／綜合13日電



紐約川普酒店名列全球最佳旅館。圖／世界日報提供 分享 facebook

位於紐約市曼哈頓的紐約川普國際酒店(Trump Worldwide Resort and Tower ) 獲「奢華生活雜誌」( Luxury Lifestyle Magazine)高度評價；川普總統迫不及待地在他的官方推特上貼文大讚及宣傳，毫不理會推銷他旗下的企業，是否有違道德操守法律準則。

川普的推文說，「我很自豪宣布，TrumpNewYork剛剛被評為世界上最好的酒店之一。」他又寫道：「向我們卓越的團隊表示祝賀。」

「奢華生活雜誌」是根據對讀者的調查，給予紐約川普國際酒店高度評價，排名第九。

川普就任總統後不久，即表示已交出對旗下企業帝國的管理權；然而，反對者愈來愈指責川普利用總統的職權，毫無顧忌的為他的度假酒店和高爾夫球場加油添醋的大肆宣傳。

最近有媒體又爆出美國空軍向科威特運送補給品時，短暫停留蘇格蘭並入住川普酒店，涉嫌利用公款補貼川普這家虧損的產業，引起軒然大波，國會眾院監管及政府改革委員會正展開調查。

多名官員最近被指用公款入住川普的度假設施，其中副總統潘斯訪問愛爾蘭期間，和包括家人在內的隨行人員下榻位於敦貝格(Doonbeg)的川普高爾夫度假村，在道德操守上遭到質疑；司法部長巴維理(William Barr)也在華盛頓租用川普酒店開派對。

川普在佛州，新州及維州均有高爾夫球球場度假設施。